Грошова допомога для ВПО у Полтавській області у 2026 році нараховуватиметься за оновленими критеріями, повідомляє Politeka.net.

Роз’яснення дають представники Пенсійного фонду України.

Розміри щомісячних виплат залишилися без змін. Дорослі отримують 2 000 гривень, діти та люди з інвалідністю — 3 000 гривень. Кошти надходять одному уповноваженому представнику домогосподарства, який розподіляє їх між усіма членами.

Головне нововведення стосується доходів. Прожитковий мінімум для непрацездатних осіб встановлено на рівні 2 595 гривень. Граничний середньомісячний показник на одну особу — 10 380 гривень. Саме ці цифри визначають право на підтримку.

Обчислення проводять шляхом ділення загального заробітку родини на кількість людей. Якщо результат перевищує допустимий рівень, фінансування можуть зупинити або не призначити.

Особи, які раніше отримали відмову, тепер мають можливість повторно подати заяву з урахуванням нових вимог. Нарахування передбачені на пів року та охоплюють як нових заявників, так і тих, хто відповідає зміненим умовам.

Програма спрямована на підтримку стабільності доходів переселенців і часткове покриття витрат на проживання. Для уточнення деталей оформлення варто користуватися офіційними сервісами.

Фахівці рекомендують регулярно перевіряти актуальність фінансових показників і даних про склад сім’ї. Також важливо зберігати копії документів та вчасно повідомляти про зміни, щоб уникнути затримок.

Своєчасне оновлення інформації дозволяє безперервно отримувати грошову допомогу для ВПО у Полтавській області та підтримувати необхідний рівень забезпечення родини.

