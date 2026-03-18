Графіки відключення світла у Харківській області на 19 березня вводяться через профілактичні та планові роботи в межах регіону.

Про це йдеться в повідомленні «Харківобленерго», на яке посилаються кілька громад регіону.

Графіки відключення світла у Харківській області на 19 березня були заздалегідь підготовлені та сформовані з урахуванням планових ремонтних і профілактичних робіт на електромережах. Мешканцям області рекомендують завчасно ознайомитися зі списком населених пунктів і адрес, де 19 березня діятимуть графіки відключення електроенергії.

19.03.2026 року будуть вимикати світло через плановий ремонт. Обмеження вводяться в селі Бердянка з 08:00 до 17:10 години за такими адресами:

Лесі Українки — 3–9, 13, 15, 19–28, 30

Центральна — 1, 3

Також електрики не буде в селі Забарине, обмеження будуть діяти в будинках, що знаходяться за такими адресами:

Садова — 1, 1А, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 5

Кооперативна — 1–4, 6, 7, 9

Леніна — 23, 79

Центральна — 1–11, 13–17, 2, 3–9, 10А

Південна — 1–37 (включно), 4–5, 7–9

Крім цього, через планові роботи знеструмлять село Чернещина. Обмеження стосуються наступних вулиць:

Вишнева — 4–7, 11

Підгорна — 2

Травнева — 1, 3–5, 7–9, 8А, 13–15, 18, 20, 22, 27, 28, 29, 31, 36, 40, 48

Центральна — 40–46, 48–50, 51–54, 55–59, 62, 63, 72

У селищі Малинівка у зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт на електромережах тимчасово буде відсутнє електропостачання з 8 до 17 години. Вимикатимуть будинки, що знаходяться на таких вулицях:

Дачна — 1–28

пров. Дачний — 4–12

пров. Сосновий — 1–10

Залізнична — 15–47.

Останні новини України:

