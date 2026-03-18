Графики отключения света в Харьковской области на 19 марта были предварительно подготовлены.

Графики отключения света в Харьковской области на 19 марта вводятся из-за профилактических и плановых работ в пределах региона, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении «Харьковоблэнерго», на которое ссылаются несколько общин региона.

Графики отключения света в Харьковской области на 19 марта заранее были подготовлены и сформированы с учетом плановых ремонтных и профилактических работ на электросетях. Жителям области рекомендуют заранее ознакомиться со списком населённых пунктов и адресов, где 19 марта будут действовать графики отключения электроэнергии.

19.03.2026 года будут выключать свет из-за планового ремонта. Ограничения вводятся в селе Бердянка с 08:00 до 17:10 по следующим адресам:

Леси Украинки - 3-9, 13, 15, 19-28, 30

Центральна - 1, 3

Также электричества не будет в селе Забарыне, ограничения будут действовать в домах, которые находятся по следующим адресам:

Садова - 1, 1А, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 5

Кооператывна — 1–4, 6, 7, 9

Ленина - 23, 79

Центральна - 1-11, 13-17, 2, 3-9, 10А

Пивденна - 1-37 (включительно), 4-5, 7-9

Кроме этого, из-за плановых работ обесточат село Чернещына. Ограничения касаются следующих улиц:

Вышнева — 4–7, 11

Пидгорна — 2

Травнева — 1, 3–5, 7–9, 8А, 13–15, 18, 20, 22, 27, 28, 29, 31, 36, 40, 48

Центральна — 40–46, 48–50, 51–54, 55–59, 62, 63, 72

В поселке Малынивка в связи с проведением плановых ремонтных работ на электросетях временно отсутствует электроснабжение с 8 до 17 часов. Будут выключать дома, которые находятся на следующих улицах:

Дачна — 1–28

пров. Дачный - 4-12

пров. Сосновый - 1-10

Зализнычна – 15–47.

