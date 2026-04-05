Прогноз погоды на неделю с 6 по 12 апреля в Харькове показывает, что тепло постепенно сменится непогодой и низкой температурой, сообщает Politeka.

Подробный прогноз погоды на неделю с 6 по 12 апреля в Харькове предоставили на сайте sinoptik.ua.

В утренние часы температура будет держаться около +4...+8°, днем ​​прогреется до +8...+17°, а вечером ожидается похолодание.

Дожди будут непостоянными, частично в виде кратковременных осадков, а местами прогнозируется мелкий дождь.

6 апреля в городе ночью и утром небо будет ясным, в течение дня тучи затянут небо, а вечером ожидается сильный дождь. Температура будет колебаться от +7° ночью до +17° днем.

7 апреля ясная атмосфера сохранится до вечера, когда небо затянется облаками. Ночью прогнозируется сильный дождь, днем ​​и вечером осадки не ожидаются. Температура будет колебаться от +6° до +10°.

8 апреля облачность будет держаться весь день, солнце будет редко, а днем ​​и вечером возможен мелкий дождь. Температура будет колебаться от +4° ночью до +8° днем.

9 апреля в течение дня небо будет сплошь облачным. Во второй половине дня будет идти мелкий дождь до вечера. Температура от +3 до +8°, ​​ветер умеренный 2,6–3,7 м/с.

10 апреля облачная атмосфера сохранится до вечера. Днем пройдет мелкий дождь, который к вечеру должен утихнуть. Температура от +3° до +8°, ​​ветер 2,4–4,3 м/с.

11 апреля солнце будет появляться редко, без осадков. Температура от +3° до +10°, ветер слабый 1,9–2,7 м/с, влажность 40–76%.

12 апреля в облцентре весь день будет пасмурным, без осадков. Температура днем ​​до +11°, ночью +4°, ветер слабый 2,3–4,1 м/с.

В общем, прогноз погоды на неделю с 6 по 12 апреля в Харькове советует готовиться к изменчивости, присущей весеннему периоду.

