Подорожчання продуктів у Львові торкається всіх категорій споживачів і особливо впливає на бюджет сімей, що регулярно купують ці товари.

Подорожчання продуктів у Львові відзначається у вересні-жовтні 2025 року, що впливає на вартість молочних виробів у різних супермаркетах міста, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає сайт Мінфін.

Масло «Селянське» 72,5% вагою 200 грамів нині коштує в середньому 118,05 грн. У Auchan його продають за 113,90, у Megamarket – 121,70, а в Metro – 118,56. Порівняно із середньомісячними вересневими показниками (113,45–119,41) середня ціна підвищилася на 0,33 за останні тридцять днів.

Молоко «Простонаше» 1% (900 мл) також демонструє зростання вартості. Поточне середнє значення становить 55,10 грн. У Megamarket наприкінці моніторингу продукт коштував 57,30, а у Metro – 52,89. У вересні середньомісячні показники були 49,86 і 52,16 відповідно, а середнє значення дорівнювало 51,01. За місяць ціна піднялася на 6,85.

Вершки «Простонаше» 10% об’ємом 200 мл пропонуються за середньою вартістю 35,63 грн. У Megamarket вони коштують 38,40, у Metro – 34,01, Novus – 34,49. Вересневі показники були нижчими: Novus – 30,98, Metro – 33,93, Megamarket – 38,40. За останній місяць середнє значення підвищилося на 0,34.

Щоденний моніторинг демонструє стабільну тенденцію: масло залишалося в межах 117,72–118,05 грн, молоко – 48,25–55,10, вершки – 33,13–36,87. Дані підтверджують поступове подорожчання молочної продукції у Львові, яке спостерігається протягом вересня та жовтня 2025 року.

Отже, подорожчання продуктів у Львові торкається всіх категорій споживачів і особливо впливає на бюджет сімей, що регулярно купують масло, молоко та вершки. Підвищення цін на ці товари вказує на тенденцію до зростання вартості базових продуктів харчування в місті.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО у Львові: хто може розраховувати на прихисток.

Також Politeka повідомляла, Нова система оплати проїзду у Львові: які нововведення з'явилися.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Львові: українцям пропонують зарплату від 30 тисяч.