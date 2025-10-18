Подорожание продуктов во Львове затрагивает все категории потребителей и особенно влияет на бюджет семей, регулярно покупающих эти товары.

Подорожание продуктов во Львове отмечается в сентябре-октябре 2025, что влияет на стоимость молочных изделий в различных супермаркетах города, сообщает Politeka.

Масло «Крестьянское» 72,5% весом 200 грамм сейчас стоит в среднем 118,05 грн. У Auchan его продают за 113,90, у Megamarket – 121,70, а у Metro – 118,56. В сравнении со среднемесячными сентябрьскими показателями (113,45–119,41) средняя цена повысилась на 0,33 за последние тридцать дней.

Молоко «Простонаше» 1% (900 мл) также демонстрирует рост стоимости. Текущее среднее значение составляет 55,10 грн. У Megamarket в конце мониторинга продукт стоил 57,30, а у Metro – 52,89. В сентябре среднемесячные показатели были 49,86 и 52,16 соответственно, а среднее значение равнялось 51,01. За месяц цена поднялась на 6,85.

Сливки «Простонаше» 10% объемом 200 мл предлагаются по средней стоимости 35,63 грн. В Megamarket они стоят 38,40, у Metro – 34,01, Novus – 34,49. Сентябрьские показатели были ниже: Novus – 30,98, Metro – 33,93, Megamarket – 38,40. За последний месяц среднее значение повысилось на 0,34.

Ежедневный мониторинг демонстрирует стабильную тенденцию: масло оставалось в пределах 117,72–118,05 грн, молоко – 48,25–55,10, сливки – 33,13–36,87. Данные подтверждают постепенное подорожание молочной продукции во Львове, которое наблюдается в течение сентября и октября 2025 года.

Следовательно, подорожание продуктов во Львове затрагивает все категории потребителей и особенно влияет на бюджет семей, регулярно покупающих масло, молоко и сливки. Повышение цен на эти товары указывает на тенденцию роста стоимости базовых продуктов питания в городе.

