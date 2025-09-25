Через повномасштабну війну тисячі українців вимушено залишають свої домівки та шукають безкоштовне житло для ВПО у Львові.

Безкоштовне житло для ВПО у Львові пропонує держава, громади та волонтерські ініціативи, повідомляє Politeka.

Основна інформація про доступні варіанти прихистку зібрана та систематизована Міністерством розвитку громад та територій України.

Безкоштовне житло для ВПО у Львові можна отримати завдяки різним джерелам допомоги. Це може бути підтримка від звичайних мешканців, пропозиції приватних закладів чи громадських організацій, а також ресурси, які надають комунальні або державні установи.

Щоб дізнатися більше, варто скористатися платформою «Там, де вас чекають», де можна побачити наявні місця, перевірити їхню кількість у певному регіоні та знайти контакти гарячих ліній.

Окремо діє сервіс «Прихисток», створений державою. Потрібно зайти на сайт, вказати регіон, кількість членів родини та ознайомитися з оголошеннями, після чого можна безпосередньо зв’язатися з власниками помешкань.

Ще один ресурс, який активно допомагає переселенцям, це волонтерська платформа «Допомагай», де принцип пошуку схожий. Обидва сервіси дозволяють швидко зорієнтуватися та знайти безкоштовне житло для ВПО у Львові.

Важливу роль у забезпеченні людей дахом над головою відіграє і місцева влада. Обласні військові адміністрації та органи самоврядування надають соціальне помешкання у місцях компактного поселення.

Потрапити туди можна кількома шляхами. Про потребу слід повідомити під час евакуації, звернутися до гуманітарного штабу після прибуття чи зателефонувати на спеціальні гарячі лінії.

До того ж, переселенці мають право не лише на дах над головою, а й на матеріальну підтримку. Для цього необхідно звернутися у місцеві управління соціального захисту.

