Новий графік руху поїздів в Одесі запроваджено разом із відновленням міжнародного залізничного сполучення Одеса—Кишинів, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає «Укрзалізниця».

Потяг, який не курсував від 2022 року, вперше відправився після початку повномасштабного вторгнення, забезпечуючи пряме сполучення між півднем України та Молдовою.

Компанія повідомила, що продаж квитків на рейс стартував у Telegram-каналі. Попит виявився надзвичайно високим: вже за перші три години було реалізовано 60% доступних місць. Статистика заповненості найближчих рейсів свідчить про значний інтерес пасажирів: 61% місць на рейси з Одеси вже зайнято, а на рейси з Києва — 93%, оскільки цей напрямок традиційно користується підвищеним попитом.

У «Укрзалізниці» зазначають, що продаж квитків із обласного центру відкрито на щоденній основі. Це дасть змогу зменшити навантаження на автобусні маршрути та спростить перетин кордону для мешканців регіону. Пасажири зможуть обирати комфортний спосіб подорожі, планувати поїздки заздалегідь та уникати черг на автостанціях.

Експерти компанії підкреслюють, що відновлення маршруту спрямоване на підтримку міжнародного сполучення та задоволення потреб громадян у швидкому та безпечному пересуванні. Новий графік руху поїздів в Одесі передбачає регулярні відправлення та зручні часи прибуття, що дозволяє пасажирам планувати поїздки як у бізнес-цілях, так і для особистих потреб.

Таким чином, відновлений маршрут обласний центр — Кишинів та новий графік руху поїздів у місті забезпечують надійне і регулярне залізничне сполучення, яке покликане полегшити пересування для жителів півдня України та туристів.

