Новый график движения поездов в Одессе введен вместе с возобновлением международного железнодорожного сообщения Одесса—Кишинев, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет «Укрзализныця».

Поезд, не курсировавший с 2022 года, впервые отправился после начала полномасштабного вторжения, обеспечивая прямое сообщение между югом Украины и Молдовой.

Компания сообщила, что продажа билетов на рейс стартовала в Telegram-канале. Спрос оказался очень высоким: уже за первые три часа было реализовано 60% доступных мест. Статистика заполненности ближайших рейсов свидетельствует о большом интересе пассажиров: 61% мест на рейсы из Одессы уже занято, а на рейсы из Киева — 93%, поскольку это направление традиционно пользуется повышенным спросом.

В «Укрзализныце» отмечают, что продажа билетов из областного центра открыта на ежедневной основе. Это позволит уменьшить нагрузку на автобусные маршруты и упростит пересечение границы для жителей региона. Пассажиры смогут выбирать комфортный способ поездки, планировать поездки заранее и избегать очередей на автостанциях.

Эксперты компании подчеркивают, что восстановление маршрута направлено на поддержку международного сообщения и удовлетворения потребностей граждан в быстром и безопасном передвижении. Новый график движения поездов в Одессе предусматривает регулярные отправления и удобное время прибытия, что позволяет пассажирам планировать поездки как в бизнес-целях, так и для личных нужд.

Таким образом, восстановленный маршрут областной центр - Кишинев и новый график движения поездов в городе обеспечивают надежное и регулярное железнодорожное сообщение, призванное облегчить передвижение для южан Украины и туристов.

