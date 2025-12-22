Важно, что бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе не передается в частную собственность.

В Одессе стартовала программа предоставления бесплатного жилья для ВПЛ, сообщает Politeka.net.

Закон позволяет как получить социальное жилье, так и получить денежную компенсацию, если квартир или домов нет в наличии.

Право на соцжилье имеют люди, нуждающиеся в повышенной государственной поддержке. К этой категории относятся лица с инвалидностью, тяжелыми заболеваниями или проживающие в аварийных зданиях. Дети-сироты по окончании обучения также могут получить стартовую помощь.

Бесплатные дома доступны переселенцам, не имеющим недвижимости на контролируемой территории Украины. Кроме того, приоритет предоставляется семьям с площадью менее 7 квадратных метров на одного человека и гражданам с низким доходом, которые не могут самостоятельно обеспечить базовые потребности.

Соцкварты распределяются только среди лиц в сложных жизненных обстоятельствах или тех, кто не может приобрести жилье в частном порядке.

По состоянию на 2025 г. внеочередное право имеют семьи погибших военных, участники боевых действий, ветераны, реабилитированные жертвы политических репрессий и люди с инвалидностью из-за войны. В первую очередь обеспечиваются также пострадавшие от Чернобыля, дети-сироты и с инвалидностью, пострадавшие от стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций, а многодетные семьи с пятью и более детьми.

Минимальная площадь составляет 13,65 квадратных метров на одного человека, с возможностью увеличения еще до 10 квадратных метров. Квартиры могут быть в виде отдельных комнат в коммунальных домах, самостоятельных квартирах или жилых домах.

Важно, что бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе не передается в частную собственность. Проживание регулируется договором социального найма, определяющим права и обязанности жителей.

Для участия в программе необходимо обратиться в местный орган власти, предоставить документы, подтверждающие право на льготы или сложные обстоятельства. После проверки жилищная комиссия принимает решение, и лицо ожидает очереди квартиру или компенсацию.

