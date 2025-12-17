Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе предназначены исключительно для украинцев, что отвечают критериям.

В Одессе гуманитарный центр «Гостиная хата» продолжает работу по поддержке внутри перемещенных лиц, предоставляя бесплатные продуктовые наборы и средства гигиены, сообщает Politeka.net.

Как говорится в сообщении организации, выдача помощи осуществляется в порядке живой очереди.

Предпочтение отдается переселенцам, недавно оформившим справку ВПЛ, при этом срок получения поддержки исчисляется с даты официальной регистрации.

Для вновь прибывших внутри перемещенных лиц предусмотрен отдельный порядок: они могут получать продуктовые наборы один раз в месяц в течение первых трех месяцев после прибытия в Одессу. Такой формат призван помочь людям быстрее адаптироваться на новом месте и покрыть основные потребности в первый период после переезда.

Кроме того, право на получение продовольственной помощи один раз в два месяца имеют отдельные уязвимые категории населения.

К ним относятся матери или родители, которые самостоятельно воспитывают детей и могут подтвердить это соответствующей справкой, семьи с беременными женщинами, одинокие пенсионеры в возрасте от 70 лет, супруги пенсионеров, где обоим более 70 лет, одинокие люди с инвалидностью I и II группы, а также многодетные семьи, в которых воспитывается.

В то же время в центре обращают внимание, что переселенцы из общин, которые имеют собственные официальные представительства в Одессе, не могут получить продуктовые наборы именно в «Гостиной хате». Для таких лиц остаются доступными другие виды гуманитарной помощи. Представители центра сообщают, что работа по налаживанию сотрудничества с общинами продолжается, и после достижения соответствующих договоренностей перечень программ поддержки может быть расширен.

Отдельно в организации уточняют условия предоставления дополнительной помощи. В частности, детское питание выдается один раз в месяц. Другие виды гуманитарной поддержки, в частности детские и взрослые подгузники, средства гигиены, медикаменты и медицинское оборудование, предоставляются всем внутренне перемещенным нуждающимся лицам независимо от даты переселения.

В центре отмечают, что бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе предназначены исключительно для внутренне перемещенных лиц из регионов, где продолжаются активные боевые действия, официально зарегистрированные как переселенцы в период с 2022 по 2025 год.

