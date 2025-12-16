Жителям следует проверить доступ к интернету и подготовить платежные средства, чтобы использование новой системы оплаты проезда в Днепре было максимально комфортным.

Новая система оплаты проезда в Днепре вводит электронные способы расчета за билеты через приложение "Днепр", сообщают в горсовете, передает Politeka.

Такую информацию предоставляют на официальной странице ednipro в Инстаграмме.

Местные жители теперь могут оплачивать поездки с помощью QR-кодов, покупать проездные абонементы и использовать Apple Pay или Google Pay для бесконтактных платежей.

Инновация призвана упростить покупку билетов и сократить очереди при входе в транспорт. Чтобы система работала без сбоев, пользователям советуют убедиться, что приложение обновлено до последней версии и пройти повторную авторизацию по телефону.

По словам разработчиков, основные проблемы возникают из-за отсутствия обновлений или повторной авторизации. После проверки этих условий оплата производится быстро и без задержек.

В "єДніпро" отмечают, что существует два способа проведения платежей. Первый — через QR-код на главной странице приложения: нужно активировать QR-scanner, отсканировать код в транспорте и выбрать Apple Pay или Google Pay.

Второй способ – через сервис «Транспорт». Там пользователь может сканировать QR-код или выбрать «Мой проездной» для приобретения абонемента.

Оба метода обеспечивают безопасность персональных данных, скорость сделок и возможность отслеживать историю поездок. Сервис совместим с актуальными версиями iOS и Android на всех современных устройствах.

Жителям советуют заранее ознакомиться с функционалом приложения, проверить доступ к интернету и подготовить платежные средства, чтобы использование новой системы оплаты проезда в Днепре было максимально комфортным.

