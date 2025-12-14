Дополнительно к стабилизационным обесточениям в Черниговской области 15 декабря 2025 года будут действовать локальные графики отключения света.

Облэнерго предупредило, что в Черниговской области в понедельник, 15 декабря 2025 года, будут действовать дополнительные графики отключения света, сообщает Politeka.

В частности, 15 декабря в Черниговской области дополнительные графики отключения света будут применять на территории Коропской общины. Ориентировочно с 8:00 до 17:00 в связи с ремонтным работам на воздушных линиях электропередачи без электроэнергии частично останутся жители таких населенных пунктов:

Галичевка (ул. Братьев Галичей);

Лебедин (Лесная, Оболонская);

Нехаевка (Братьев Галичей, Лебедин, Набережная, Оболонская, Южная);

Подоляки (Лесная);

Райгородок (Речная);

Сохачи (Вишневая, Комаровка, Лесная, Костюка, Набережная, Победы, Придеснянская, Рыбалковка, Центральная, Шевченко, Школьная, пер. Гагарина, Набережный);

Шабалинов (Богдановская, Вишневая, Гриценко, Деснянская, Довженко, Апрельская, Мира, Мисенко, Победы, Солнечная, Центральная, Юбилейная)

Лукнов (Мира).

Также 15 декабря специальные графики отключения света, связанные с выполнением ремонтных работ, будут действовать в пределах Остерской городской территориальной общины в Черниговской области, пишет Politeka.

По данным облэнерго, обесточения состоятся в г. Остер с 10 до 16 часов для некоторых домов по ул. Генерала Солонины, Рыльского, Мономаха, а также в селе Таманская Гута (улицы Братьев Лабутиных, Шелудченко, Сергея Сикуна, Центральная). А с 9:00 до 15:00 ограничения будут действовать в с. Пархимов по адресу ул. Майская, 34.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о дефиците продуктов в Украине: наблюдается нехватка базового товара.

Также Politeka сообщала о повышении тарифов на воду: какие цены будут актуальны.

Кроме того, Politeka рассказывала о новом подорожании проезда: сколько придется платить.