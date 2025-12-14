Денежная помощь для ВПЛ в Запорожье предназначена для внутренне перемещенных лиц, в результате войны покинувших собственное жилье, сообщает Politeka.

Выплаты производятся ежемесячно и зависят от категории получателя: 3 000 гривен предусмотрено для детей и людей с инвалидностью, другие получают 2 000 гривен. Пенсионный фонд Украины объясняет, кто может претендовать на помощь, какие документы нужны и как оформить обращение как онлайн, так и офлайн.

Финансовая поддержка предоставляется лицам, переместившимся с начала 2022 г. с территорий активных боевых действий или временно оккупированных районов, чьи дома разрушены или непригодны для проживания, подтверждено документально. Помощь также покрывает семьи с детьми, родившимися в ВПЛ, и данные о которых внесены в Единую базу внутренне перемещенных лиц.

Трудоспособные переселенцы, впервые подавшие заявку с 1 декабря 2023 года, должны в течение трех месяцев после назначения способствовать собственной занятости, в частности путем трудоустройства, регистрации ФЛП, ведения самостоятельной деятельности, получения гранта на бизнес или обучение, а также постановки на учет безработного. При невыполнении условия помощь прекращается с четвертого месяца.

В то же время первые шесть месяцев освобождены от обязанности трудоустройства лица, которые ухаживают за ребенком до 6 лет, воспитывают троих и более детей, студенты дневной или дуальной формы обучения, люди с инвалидностью I или II группы, а также заботящиеся о тяжелобольных или пожилых родственниках.

Необходимые документы включают заявление установленного образца, паспорт, свидетельства о рождении детей до 14 лет, судебное решение о потере трудоспособности или справку о тяжелом заболевании, а также другие документы, влияющие на размер выплат.

Обратиться за помощью можно онлайн через портал Пенсионного фонда, мобильное приложение или портал «Действие», а также оффлайн в ЦНАП, сервисные центры ПФУ или уполномоченных местных властей. В случае изменения обстоятельств, влияющих на право получения пособия, выплаты могут быть скорректированы или приостановлены.

Итак, денежная помощь для ВПЛ в Запорожье обеспечивает переселенцев регулярными финансами, помогает удовлетворять базовые потребности и стабилизировать жизнь в новой среде.

Источник:постанова Кабміну

