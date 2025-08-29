Эксперты отмечают, что удорожание продуктов в Запорожье включает как хлебобулочные изделия, так и основные продукты питания.

Подорожание продуктов в Запорожье в последнее время заметно влияет на цены хлебобулочных изделий и яиц, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Минфин.

Среднемесячный ценник лаваша Персидского (230 г) составляет 35,90 грн, что свидетельствует о повышении стоимости по сравнению с июлем 2025 года, когда средняя стоимость была 34,76. В отдельных торговых сетях отличия заметны: Metro предлагает лаваш за 32,22 грн, Auchan – 33,00, Megamarket – 33,90, тогда как в Novus стоимость достигает 44,49.

Индекс потребительских цен демонстрирует постепенный рост: в конце июля он стоил около 33,03 грн за штуку, 31.07 цены упали до 30,40, а уже в августе стабильно удерживаются на уровне 35,90. В целом за последний месяц средняя цена лаваша повысилась на 2,88, что отражает тенденцию к удорожанию.

Что касается яиц куриных ясенвитов (С1, 18 шт), средний ценник сейчас составляет 123,95 гривны. В разных сетях наблюдаются незначительные отличия: Auchan предлагает их за 123,90, Novus – 124,00. Среднемесячные показатели июля 2025 демонстрировали среднюю стоимость на уровне 124,74. Индекс за последний месяц показывает стабильность с минимальным ростом на 0,02 грн с 28 июля по 28 августа.

Эксперты отмечают, что подорожание продуктов в Запорожье включает как хлебобулочные изделия, так и основные продукты питания, что важно для оценки изменений в потребительской корзине жителей. Даже незначительный рост может ощутимо влиять на бюджет семей, особенно при регулярных закупках лаваша или яиц в больших объемах.

Статистика последнего месяца подтверждает постепенное повышение средних расценок в розничных сетях Запорожья, отражая общие экономические тенденции и необходимость контроля расходов для населения.

