У зв'язку з дефіцитом робочих рук через еміграцію та війну з'являється все більше вакансій, де пропонується робота для пенсіонерів в Запоріжжі, повідомляє Politeka.net.
Ми проаналізували декілька вакансій та дізнались, скілька готові платити людям поважного віку.
Робота для пенсіонерів в Запоріжжі знайдеться для спеціалістів на посаду електромонтера. Роботодавець обіцяє платити від 17 до 25 тисяч в місяць.
Вимоги до кандидата:
- Вміння працювати з сучасними інструментами (ключі, молотки, плоскогубці, викрутки, КШМ, дриль, тестери тощо);
- Робота з обладнанням до 1000В;
- Знання принципових та монтажних схем електрообладнання;
- Розуміння принципів дії механіки;
- Пунктуальність;
- Активна життєва позиція;
- Відсутність затяжних поганих звичок;
- Готовність до Активної праці;
- Відповідальність, готовність трудитись в команді.
Обов'язки на посаді: збірка електричної (реверсивна схема з 2-ох контакторів + додаткові реле) та механічної частини приводів роз'єднувачів за схемами; збірка перемикаючих пристроїв типу КСАМ; тестування та діагностика обладнання, виявлення та усунення несправностей; збірка механічних приводів з електричними елементами; інші задачі начальника виробництва, пов’язані з діяльністю підприємства.
Крім цього, також пропонується робота для пенсіонерів в Запоріжжі на посаду фельдшера-лаборанта. Роботодавець обіцяє заробітну плату у розмірі 13 500 тисяч.
Обов’язки: проведення медичних процедур з взяття аналізів та діагностики за направленням лікаря, реєстрація та обробка аналізів, підтримання порядку та чистоти в лабораторії та ведення обліку та звітності.
Вимоги:
- Освіта: середня спеціальна (фельдшер-лаборант);
- Відсутність медичних протипоказань до роботи з кров’ю;
- Відповідальність, уважність, організованість;
- Бажання навчатися та розвиватися у медичній сфері.
