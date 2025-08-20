Робота для пенсіонерів у Запоріжжіі знайдеться для низки спеціалістів, там українцям обіцяють хороші умови.

У зв'язку з дефіцитом робочих рук через еміграцію та війну з'являється все більше вакансій, де пропонується робота для пенсіонерів в Запоріжжі, повідомляє Politeka.net.

Ми проаналізували декілька вакансій та дізнались, скілька готові платити людям поважного віку.

Робота для пенсіонерів в Запоріжжі знайдеться для спеціалістів на посаду електромонтера. Роботодавець обіцяє платити від 17 до 25 тисяч в місяць.

Вимоги до кандидата:

Вміння працювати з сучасними інструментами (ключі, молотки, плоскогубці, викрутки, КШМ, дриль, тестери тощо);

Робота з обладнанням до 1000В;

Знання принципових та монтажних схем електрообладнання;

Розуміння принципів дії механіки;

Пунктуальність;

Активна життєва позиція;

Відсутність затяжних поганих звичок;

Готовність до Активної праці;

Відповідальність, готовність трудитись в команді.

Обов'язки на посаді: збірка електричної (реверсивна схема з 2-ох контакторів + додаткові реле) та механічної частини приводів роз'єднувачів за схемами; збірка перемикаючих пристроїв типу КСАМ; тестування та діагностика обладнання, виявлення та усунення несправностей; збірка механічних приводів з електричними елементами; інші задачі начальника виробництва, пов’язані з діяльністю підприємства.

Крім цього, також пропонується робота для пенсіонерів в Запоріжжі на посаду фельдшера-лаборанта. Роботодавець обіцяє заробітну плату у розмірі 13 500 тисяч.

Обов’язки: проведення медичних процедур з взяття аналізів та діагностики за направленням лікаря, реєстрація та обробка аналізів, підтримання порядку та чистоти в лабораторії та ведення обліку та звітності.

Вимоги:

Освіта: середня спеціальна (фельдшер-лаборант);

Відсутність медичних протипоказань до роботи з кров’ю;

Відповідальність, уважність, організованість;

Бажання навчатися та розвиватися у медичній сфері.

