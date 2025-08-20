В связи с дефицитом рабочих рук из-за эмиграции и войны появляется все больше вакансий, где предлагается работа для пенсионеров в Запорожье, сообщает Politeka.net.
Мы проанализировали несколько вакансий и узнали, сколько готовы платить людям почтенного возраста.
Работа для пенсионеров в Запорожской области найдется для специалистов на должность электромонтера. Работодатель обещает платить от 17 до 25 тысяч в месяц.
Требования к кандидату:
- Умение работать с современными инструментами (ключи, молотки, плоскогубцы, отвертки, КШМ, дрель, тестеры и т.п.);
- Работа с оборудованием до 1000В;
- знание принципиальных и монтажных схем электрооборудования;
- Понимание принципов действия механики;
- Пунктуальность;
- активная жизненная позиция;
- отсутствие затяжных плохих привычек;
- Готовность к Активному труду;
- Ответственность, готовность работать в команде.
Обязанности в должности: сборка электрической (реверсивная схема из 2 контакторов + дополнительные реле) и механической части приводов разъединителей по схемам; сборка переключающих устройств типа КСАМ; тестирование и диагностика оборудования, выявление и устранение неисправностей; сборка механических приводов с электрическими элементами; другие задачи начальника производства, связанные с деятельностью предприятия.
Кроме того, также предлагается работа для пенсионеров в Запорожье на должность фельдшера-лаборанта. Работодатель обещает заработную плату в размере 13500 тысяч.
Обязанности : проведение медицинских процедур по взятию анализов и диагностики по направлению врача, регистрация и обработка анализов, поддержание порядка и чистоты в лаборатории и ведение учета и отчетности.
Требования:
- Образование: среднее специальное (фельдшер-лаборант);
- отсутствие медицинских противопоказаний к работе с кровью;
- Ответственность, внимательность, организованность;
- Желание учиться и развиваться в медицинской сфере.
