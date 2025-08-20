В связи с дефицитом рабочих рук из-за эмиграции и войны появляется все больше вакансий, где предлагается работа для пенсионеров в Запорожье, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали несколько вакансий и узнали, сколько готовы платить людям почтенного возраста.

Работа для пенсионеров в Запорожской области найдется для специалистов на должность электромонтера. Работодатель обещает платить от 17 до 25 тысяч в месяц.

Требования к кандидату:

  • Умение работать с современными инструментами (ключи, молотки, плоскогубцы, отвертки, КШМ, дрель, тестеры и т.п.);
  • Работа с оборудованием до 1000В;
  • знание принципиальных и монтажных схем электрооборудования;
  • Понимание принципов действия механики;
  • Пунктуальность;
  • активная жизненная позиция;
  • отсутствие затяжных плохих привычек;
  • Готовность к Активному труду;
  • Ответственность, готовность работать в команде.

Обязанности в должности: сборка электрической (реверсивная схема из 2 контакторов + дополнительные реле) и механической части приводов разъединителей по схемам; сборка переключающих устройств типа КСАМ; тестирование и диагностика оборудования, выявление и устранение неисправностей; сборка механических приводов с электрическими элементами; другие задачи начальника производства, связанные с деятельностью предприятия.

Кроме того, также предлагается работа для пенсионеров в Запорожье на должность фельдшера-лаборанта. Работодатель обещает заработную плату в размере 13500 тысяч.

Обязанности : проведение медицинских процедур по взятию анализов и диагностики по направлению врача, регистрация и обработка анализов, поддержание порядка и чистоты в лаборатории и ведение учета и отчетности.

Требования:

  • Образование: среднее специальное (фельдшер-лаборант);
  • отсутствие медицинских противопоказаний к работе с кровью;
  • Ответственность, внимательность, организованность;
  • Желание учиться и развиваться в медицинской сфере.

