Український уряд передбачив спеціальну грошову допомогу для людей з інвалідністю в Запоріжжі до Дня Незалежності для окремих категорій громадян.

Про це йдеться в поясненні ПФУ.

Така виплата також призначена для людей, що в дитинстві (до досягнення 14-річного віку) були в’язнями концтаборів, гетто або інших місць примусового утримання, і пізніше отримали інвалідність внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва або з інших подібних причин.

Розмір грошової допомоги для людей з інвалідністю в Запоріжжі, які надаватимуться у 2025 році, залежить від встановленої медичної групи інвалідності. Зокрема, громадяни, які мають першу групу інвалідності, отримають три тисячі сто гривень. Особи з другою групою інвалідності зможуть розраховувати на виплату у розмірі дві тисячі девʼятсот гривень. А для тих, кому встановлено третю групу інвалідності, передбачено допомогу у сумі дві тисячі сімсот гривень.

Варто звернути увагу, що особи, які не отримують пенсії, не перебувають на військовій службі та не є офіційно працевлаштованими, мають самостійно звернутися із відповідною заявою, щоб отримати цю виплату.

Подати заяву на отримання грошової допомоги для людей з інвалідністю в Запоріжжі можна кількома зручними способами.

Перший варіант — звернутися особисто до найближчого підрозділу Пенсійного фонду України або до центру надання адміністративних послуг за місцем реєстрації чи фактичного перебування. Другий варіант — оформити заяву онлайн через офіційний вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. Для цього необхідно мати кваліфікований електронний підпис. Третій спосіб — надіслати документи поштою до відповідного територіального органу Пенсійного фонду України.

У самій заяві обов’язково мають бути вказані повні дані особи, включно з інформацією з документів, що посвідчують її особу, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності). Крім того, потрібно зазначити реквізити посвідчення, яке підтверджує право на отримання грошової допомоги, та номер банківського рахунку, на який мають бути перераховані кошти.

Наголошуємо, що кінцевий термін подачі заяви — двадцять четверте серпня.

