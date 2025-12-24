Жителям варто врахувати графіки відключення світла в Полтавській області на 25 грудня.

Графіки відключення світла в Полтавській області на 25 грудня вводяться у низці населених пунктів через планові ремонтні роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це інформують АТ «Полтаваобленерго».

У зв'язку із проведенням робіт у мережах АТ «Полтаваобленерго» можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Через це було складено графіки відключення світла в Полтавській області на 25 грудня на Різдво.

З 8 до 17 години очікується у селі Мала Перещепина виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР. Обмеження введуть за адресами:

Базарна (б. 2, 3, 3А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 21, 24, 27, 29, 31, 33, 39, 41, 43, 45),

Зелена (б. 2, 2а, 5, 7, 8, 9, 11, 11А, 12, 14, 20, 22),

Клименка (б. 2, 3, 6, 8),

пров.Котляревського (б. 1, 2а, 6),

Лесі Українки (б. 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15/8, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 43, 45, 49, 53а),

Лугова (б. 3, 4А, 30, 46, 58),

Молодіжна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16),

Незалежності (б. 1, 6, 7, 9, 10/17, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 65, 67, 71, 71 б, 73),

Озерна (б. 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 31, 35, 37а, 39, 43, 45, 47, 49),

Піщана (б. 3, 4, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 40, 42, 42а, 46, 46в, 48, 49, 50, 54а),

Польова (б. 2, 4, 6, 10, 10а, 22, 24, 30, 32),

Сонячна (б. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 32, 34, 37, 40),

пров.Стара Мельниця (б. 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11),

пров.Тупий (б. 35),

Халтуріна (б. 4а, 10),

Шевченка (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15А, 16, 17, 17Б, 19, 19а, 20, 23, 25, 25а, 26, 27, 27А, 28, 29А, 31, 33А, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 49а, 51, 53, 54, 55, 56, 60, 66, 70, 82, 98),

пров.Шевченка (б. 8, 15, 21, 43, 52, 62, 64, 82а),

Шевченки (б. 29, 37, 68, 70а, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 90, 94, 96),

Шкільна (б. 3, 5, 7, 8, 10).

Через виконання робіт з технічного обслуговування електромереж (крім робіт, пов'язаних з розчищенням трас ПЛ) електрики не буде з 9 до 15 години у таких населених пунктах:

с.Бубни вул.Грушева (б. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29), вул.Заріччя (б. 1, 5, 6, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 30), Колгоспна (б. 1, 3, 4, 6ПУСТ, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 25), Центр (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 24, 26, 28, 28а, 33, 38, 70, 91, 114, 148).

с.Луговики вул.Долина (б. 4, 5, 11, 15, 16, 20, 21, 22, 24), Загорянка (б. 1, 2, 4, 6, 7, 15, 18), Золота (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 18а, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 30, 32, 34, 42ДАЧА), Майорівка (б. 1, 3, 6, 7, 8), Молодіжна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17), Окоротина (б. 4, 10ДАЧА), Осередок (б. 1, 2, 3, 4, 11, 12ПУСТ, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 49ПУСТ), Пробита (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11), Редьки (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15ДАЧА, 17, 19, 20), Сад (б. 1, 3, 5, 7ДАЧА, 8, 11ПУСТ, 12, 13, 14, 15, 16, 17), Чупидівка (б. 7, 8ПУСТ, 9, 16ДАЧА).

Крім того, у населеному пункті Щербаки світло планово вимикатимуть з 08:00 до 19:00 (11 годин поспіль). Перелік вулиць:

Богдана Хмельницького (б. 10),

Весняна (б. 1, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28,

30, 34, 36),

30, 34, 36), пров.Вишневий (б. 1, 2, 3, 4, 5, 7а, 12, 23, 27),

Героїв полку Азов (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

9, 10, 11, 11/2, 12),

9, 10, 11, 11/2, 12), Залізнична (б. 6, 9, 11, 12, 13),

Зелена діброва (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11,

13/1, 14, 15, 16, 16/2, 18, 20, 22),

13/1, 14, 15, 16, 16/2, 18, 20, 22), Кільцева (б. 11),

Кобзарську (б. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16,

17, 19, 20, 22, 24),

17, 19, 20, 22, 24), Кольцова (б. 1А, 3, 3А, 5, 13, 15, 17, 21),

Марка Кропивницького (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38),

9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38), Омельницька (б. 1, 2, 3, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

11, 13, 14, 14а, 14 А, 15, 17, 17А, 19, 19а, 23, 25, 27, 29, 31, 33,

35, 37),

11, 13, 14, 14а, 14 А, 15, 17, 17А, 19, 19а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37), Революціонерів (б. 1, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 17,

25).

Жителям варто врахувати час проведення робіт і заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Полтавській області на 25 грудня.

