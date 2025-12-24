Жителям следует учесть графики отключения света в Полтавской области на 25 декабря.

Графики отключения света в Полтавской области на 25 декабря вводятся в ряде населенных пунктов из-за плановых ремонтных работ, сообщает Politeka.net.

Об этом информируют АО «Полтаваобленерго».

В связи с проведением работ в сетях АО «Полтаваобленерго» возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей. Поэтому были составлены графики отключения света в Полтавской области на 25 декабря на Рождество.

С 8 по 17 часов ожидается в селе Малая Перещепина выполнение работ по капитальному ремонту, предусмотренных годовой программой ремонтов ОСР. Ограничения будут введены по адресам:

Базарна (б. 2, 3, 3А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 21, 24, 27, 29, 31, 33, 39, 41, 43, 45),

Зелена (б. 2, 2а, 5, 7, 8, 9, 11, 11А, 12, 14, 20, 22),

Клыменка (б. 2, 3, 6, 8),

пер.Котляревського (б. 1, 2а, 6),

Леси Украинки (б. 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15/8, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 43, 45, 49, 53а),

Лугова (б. 3, 4А, 30, 46, 58),

Молодижна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16),

Незалежности (б. 1, 6, 7, 9, 10/17, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 65, 67, 71, 71 б, 73),

Озерна (б. 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 31, 35, 37а, 39, 43, 45, 47, 49),

Пищана (б. 3, 4, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 40, 42, 42а, 46, 46в, 48, 49, 50, 54а),

Польова (б. 2, 4, 6, 10, 10а, 22, 24, 30, 32),

Сонячна (б. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 32, 34, 37, 40),

пер.Стара Мельныця (б. 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11),

пер.Тупый (б. 35),

Халтурина (б. 4а, 10),

Шевченка (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15А, 16, 17, 17Б, 19, 19а, 20, 23, 25, 25а, 26, 27, 27А, 28, 29А, 31, 33А, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 49а, 51, 53, 54, 55, 56, 60, 66, 70, 82, 98),

пер.Шевченка (б. 8, 15, 21, 43, 52, 62, 64, 82а),

Шевченкы (б. 29, 37, 68, 70а, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 90, 94, 96),

Шкильна (б. 3, 5, 7, 8, 10).

Из-за выполнения работ по техническому обслуживанию электросетей (кроме работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ) электричества не будет с 9 до 15 часов в следующих населенных пунктах:

с.Бубны ул.Грушева (б. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29), ул.Зариччя (б. 1, 5, 6, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 30), Колгоспна (б. 1, 3, 4, 6ПУСТ, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 25), Центр (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 24, 26, 28, 28а, 33, 38, 70, 91, 114, 148).

с.Луговыкы ул.Долына (б. 4, 5, 11, 15, 16, 20, 21, 22, 24), Загорянка (б. 1, 2, 4, 6, 7, 15, 18), Золота (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 18а, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 30, 32, 34, 42ДАЧА), Майоривка (б. 1, 3, 6, 7, 8), Молодижна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17), Окоротына (б. 4, 10ДАЧА), Осередок (б. 1, 2, 3, 4, 11, 12ПУСТ, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 49ПУСТ), Пробыта (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11), Редькы (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15ДАЧА, 17, 19, 20), Сад (б. 1, 3, 5, 7ДАЧА, 8, 11ПУСТ, 12, 13, 14, 15, 16, 17), Чупыдивка (б. 7, 8ПУСТ, 9, 16ДАЧА).

Кроме того, в населенном пункте Щербакы свет будут планово выключать с 08:00 до 19:00 (11 часов подряд). Список улиц:

Богдана Хмельницкого (б. 10),

Весняна (б. 1, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28,

30, 34, 36),

30, 34, 36), пер.Вишневый (б. 1, 2, 3, 4, 5, 7а, 12, 23, 27),

Героев полка Азов (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

9, 10, 11, 11/2, 12),

9, 10, 11, 11/2, 12), Зализнычна (б. 6, 9, 11, 12, 13),

Зеленая дубрава (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11,

13/1, 14, 15, 16, 16/2, 18, 20, 22),

13/1, 14, 15, 16, 16/2, 18, 20, 22), Кольцевая (б. 11),

Кобзарскую (б. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16,

17, 19, 20, 22, 24),

17, 19, 20, 22, 24), Кольцова (б. 1А, 3, 3А, 5, 13, 15, 17, 21),

Марка Кропивницкого (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38),

9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38), Хмельницкая (б. 1, 2, 3, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14а, 14А, 15, 17, 17А, 19, 19а, 23, 25,

3 37),

3 37), Революционеров (б. 1, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 17,

25).

Жителям следует учесть время проведения работ и заранее подготовиться к графику отключения света в Полтавской области на 25 декабря.

