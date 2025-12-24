Підвищення тарифів на комунальні послуги в Тернопільській області необхідне для стабільної роботи системи.

У Тернопільській області анонсували підвищення тарифів на комунальні послуги для споживачів централізованого водопостачання та водовідведення, повідомляє Politeka.

Інформація з'явилася на сайті Збаразької міської ради.

Проєкт рішення МКП “Збараж” передбачає перегляд вартості послуг у 2024 році у зв’язку зі зростанням витрат на електроенергію, матеріали та оплату праці.

Нині діючі тарифи становлять 21,41 грн за куб.м водопостачання і 26,95 грн за водовідведення. У підприємстві зазначають, що ці цифри не відображають фактичні витрати на виробництво послуг, через що підприємство працює збитково.

Основними факторами перегляду розцінки стали:

підвищення мінімальної зарплати,

зростання ринкової ціни на електроенергію,

податки та збори,

витрати на матеріали та технічне обслуговування мереж.

Згідно з проєктом, нові ціни будуть такими:

централізоване водопостачання — 26,06 грн/куб.м з ПДВ,

централізоване водовідведення — 36,50 грн/куб.м з ПДВ.

У документі зазначено, що прибуток у тарифах не передбачений, а розрахунки базуються на фактичних витратах підприємства, включно з електроенергією, амортизацією, оплатою праці, податками, адміністративними витратами та обслуговуванням мереж.

Мешканців просять подавати зауваження та пропозиції щодо проєкту з 13 по 28 грудня 2023 року за адресою МКП “Збараж” або на електронну пошту mkpz@ukr.net. Контактний телефон для консультацій — 097 013 50 94.

Адміністрація підприємства наголошує, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Тернопільській області необхідне для стабільної роботи системи водопостачання та водовідведення, забезпечення безперебійного постачання обслуговування і підтримки ефективності роботи установи в умовах зростання витрат.

