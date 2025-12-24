Повышение тарифов на коммунальные услуги в Тернопольской области необходимо для стабильной работы системы.

В Тернопольской области анонсировали повышение тарифов на коммунальные услуги для потребителей централизованного водоснабжения и водоотвода, сообщает Politeka.

Информация появилась на сайте Збаражского городского совета .

Проект решения МКП "Збараж" предусматривает пересмотр стоимости услуг в 2024 году в связи с ростом затрат на электроэнергию, материалы и оплату труда.

В настоящее время действующие тарифы составляют 21,41 грн. за куб.м водоснабжения и 26,95 грн. за водоотвод. В предприятии отмечают, что эти цифры не отражают фактических затрат на производство услуг, из-за чего предприятие работает убыточно.

Основными факторами пересмотра расценки стали:

повышение минимальной зарплаты,

рост рыночной цены на электроэнергию,

налоги и сборы,

расходы по материалы и техническое обслуживание сетей.

Согласно проекту, новые цены будут следующими:

централизованное водоснабжение - 26,06 грн/куб.м с НДС,

централизованный водоотвод - 36,50 грн/куб.м по НДС.

В документе указано, что прибыль в тарифах не предусмотрена, а расчеты базируются на фактических расходах предприятия, включая электроэнергию, амортизацию, оплату труда, налоги, административные расходы и обслуживание сетей.

Жителей просят подавать замечания и предложения по проекту с 13 по 28 декабря 2023 года по адресу МКП Збараж или на электронную почту mkpz@ukr.net. Контактный телефон для консультаций – 097 013 50 94.

Администрация предприятия отмечает, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Тернопольской области необходимо для стабильной работы системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения бесперебойной поставки обслуживания и поддержания эффективности работы учреждения в условиях роста расходов.

