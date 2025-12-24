Користування новою системою оплати за проїзд у Сумській області буде комфортним та безперешкодним.

У Сумській області запроваджено нову систему оплати за проїзд, що дозволяє пасажирам громадського транспорту оплачувати поїздки онлайн через додатки «Приват24» та monobank, повідомляє Politeka.

Сервіс розроблено для підвищення швидкості, зручності та безпеки розрахунків, особливо у години пік.

Система спершу запрацювала в окремих автобусах та тролейбусах, а повноцінне впровадження тривало кілька тижнів. За словами пресслужбовиці КП «Електроавтотранс» Марини Вакулішиної, нова платформа дає змогу використовувати банківську карту без додаткових застосунків або готівки.

Для придбання квитка необхідно відсканувати QR-код у транспорті, вказати кількість поїздок і завершити розрахунок. Квиток слід зберігати до кінця маршруту, що полегшує контроль перевізникам. Таке нововведення підвищує комфорт пасажирів і робить процес оплати швидким та надійним.

Мешканці можуть користуватися мобільним додатком навіть у години пікових навантажень. Крім того, система дозволяє владі відстежувати пасажиропотік, коригувати маршрути та підвищувати якість обслуговування.

Щоб уникнути проблем із оплатою, пасажирам радять заздалегідь ознайомитися з функціоналом програми, перевірити актуальні оновлення та підготувати платіжні засоби. Перед виходом на маршрут варто перевірити баланс картки та стан інтернет-з’єднання. Такі заходи гарантують, що користування новою системою оплати за проїзд у Сумській області буде комфортним та безперешкодним.

Крім того, у Сумській області повідомляли про новий графік руху транспорту.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати за проїзд у Сумській області: які саме зміни відбулися

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для ВПО у Сумах: названо деталі отримання

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах: куди подавати документи.