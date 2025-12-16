Гуманітарна допомога для ВПО у Сумах забезпечує підтримку та відчуття безпеки у складний період.

У Сумах стартувала ініціатива, що передбачає гуманітарну допомогу для ВПО, повідомляє Politeka.

Така інформація зазначена на офіційній Фейсбук-сторінці соцзахисту міста Суми.

Програма орієнтована на внутрішньо переміщених осіб, які залишилися без житла через бойові дії, а також на підтримку літніх людей і маломобільних громадян.

Мета проєкту — забезпечити безпечне проживання для найвразливіших категорій населення. В рамках ініціативи надають компенсації за зруйновані будинки, фінансову підтримку для оренди житла та організацію тимчасового проживання.

Місцева влада облаштовує модульні містечка з безпечними умовами, а соціальні працівники супроводжують літніх осіб та людей з обмеженими можливостями у процесі оформлення документів.

Участь у програмі можлива після подачі паспорта, ідентифікаційного коду та довідки ВПО. Заяви оформлюються на всіх членів домогосподарства, а документи можна подати за адресою: вул. Харківська, 35, робоче місце №15. Працівники Департаменту соціального захисту допомагають підготувати пакет документів та пояснюють порядок оформлення.

Ініціатива включає не лише фінансову підтримку, а й комплексну допомогу сім’ям, які постраждали від війни. Вона дозволяє швидко компенсувати витрати на оренду житла та підготувати домівку до комфортного проживання у безпечних умовах.

Додатково програма допомагає літнім людям впевненіше справлятися з щоденними потребами та отримати ресурси для стабільності, завдяки чому гуманітарна допомога для ВПО у Сумах забезпечує підтримку та відчуття безпеки у складний період.

