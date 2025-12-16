Енергетики радять місцевим мешканцям врахувати графік відключення світла в Чернігові на 17 грудня під час планування побутових справ.

Графік відключення світла в Чернігові на 17 грудня передбачає масштабні планові знеструмлення одразу в кількох районах міста, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надають на сайті Чернігівобленерго.

Згідно з оприлюдненими даними, основна частина робіт триватиме з 09:00 до 17:00, а на окремих локаціях — з 10:00 до 16:00. Причиною обмежень є технічне обслуговування та ремонт елементів електромережі.

Під перерви потраплять житлові будинки на вулицях Анатолія Погрібного, Андрія Мовчана, Василя Прохорського, Володимира Глинського, В’ячеслава Чорновола, В’ячеслава Радченка, Григорія Сурабка, Дружби, Довгій, Гребінки, Євгена Гуцала, Євгена Онацького, Експертній, Івана Богуна, Івана Золотаренка, Індустріальній, Інструментальній, Кастуся Калиновського, Каштановій.

Також відключення заплановані на Квітки Цісик, Коробка, Космонавтів, Коти, Литовській, Любецькій, Максима Загривного, Мартина Небаби, Миру, Олексія Бакуринського, Півцях, Підводника Китицина, Ревуцького, Ремзаводській, Ремісничій, Святомихайлівській, Тичини, Чернігівській, Чернігівському провулку, Шкільному, Юдашкіна, Ящука.

Окремо зазначено житлові масиви та провулки: 1-й і 2-й Зарічні, Горобинова, Дьошина, Запрудна, Зарічна, Івана Мазепи, Киїнська, Куліша, Малинова, Мурахтова, Павлівська, Полянська, Солов’їна.

Енергетики радять місцевим мешканцям врахувати графік відключення світла в Чернігові на 17 грудня під час планування побутових справ, а також варто заздалегідь підготувати резервні джерела живлення для всієї важливої техніки.

Жителям рекомендують заздалегідь зарядити мобільні пристрої, перевірити роботу аварійного освітлення та підготувати необхідні побутові дрібниці на період тимчасового знеструмлення.

