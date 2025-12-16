Нова система оплати за проїзд у Львівській області дозволяє пришвидшити обслуговування.

У громадському транспорті Дрогобича почала діяти нова система оплати за проїзд у Львівській області, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає міська рада.

Вона передбачає безготівкову оплату квитків через QR-коди та спеціальний застосунок EasyPay.

З 10 жовтня пасажири можуть швидко оплачувати поїздки, не використовуючи готівку. Система дозволяє розраховуватися банківським носієм або списувати поїздку з «Картки Дрогобичанина», попередньо доданої у додаток.

Найвигідніший варіант — використання «Картки Дрогобичанина», за якою вартість поїздки залишається 15 грн. При розрахунку банківським носієм квиток коштує 18 грн, а готівкою — 20 грн. Придбати його можна в мережі маркетів «Сім-23». З початку жовтня мешканці міста вже придбали 427 карток, і ця цифра щодня зростає.

Щоб оплатити поїздку через QR-код, у телефоні повинен бути встановлений EasyPay та обрано місто «Дрогобич» у налаштуваннях акаунту.

При розрахунку банківською карткою користувачу потрібно:

Відкрити камеру або сканер у додатку. Відсканувати QR-код у салоні автобуса. Обрати кількість проїзних. Натиснути «До сплати».

Після цього квиток автоматично валідується.

При використанні «Дрогобичанина» процедура схожа:

Відкрити камеру в додатку. Сканувати QR-код у транспорті. Обрати носій для списання поїздки. Підтвердити транзакцію. Показати придбаний квиток водію.

За словами представників міської ради, нова система оплати за проїзд у Львівській області дозволяє пришвидшити обслуговування, зменшити контакти з готівкою та підвищити зручність для пасажирів.

