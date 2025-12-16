У громадському транспорті Дрогобича почала діяти нова система оплати за проїзд у Львівській області, повідомляє Politeka.
Таку інформацію надає міська рада.
Вона передбачає безготівкову оплату квитків через QR-коди та спеціальний застосунок EasyPay.
З 10 жовтня пасажири можуть швидко оплачувати поїздки, не використовуючи готівку. Система дозволяє розраховуватися банківським носієм або списувати поїздку з «Картки Дрогобичанина», попередньо доданої у додаток.
Найвигідніший варіант — використання «Картки Дрогобичанина», за якою вартість поїздки залишається 15 грн. При розрахунку банківським носієм квиток коштує 18 грн, а готівкою — 20 грн. Придбати його можна в мережі маркетів «Сім-23». З початку жовтня мешканці міста вже придбали 427 карток, і ця цифра щодня зростає.
Щоб оплатити поїздку через QR-код, у телефоні повинен бути встановлений EasyPay та обрано місто «Дрогобич» у налаштуваннях акаунту.
При розрахунку банківською карткою користувачу потрібно:
- Відкрити камеру або сканер у додатку.
- Відсканувати QR-код у салоні автобуса.
- Обрати кількість проїзних.
- Натиснути «До сплати».
Після цього квиток автоматично валідується.
При використанні «Дрогобичанина» процедура схожа:
- Відкрити камеру в додатку.
- Сканувати QR-код у транспорті.
- Обрати носій для списання поїздки.
- Підтвердити транзакцію.
- Показати придбаний квиток водію.
За словами представників міської ради, нова система оплати за проїзд у Львівській області дозволяє пришвидшити обслуговування, зменшити контакти з готівкою та підвищити зручність для пасажирів.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.
Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.