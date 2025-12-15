Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі надається саме тим, хто цього потребує найбільше.

У Запоріжжі стартує програма, яка передбачає гуманітарну допомогу для пенсіонерів, повідомляє Politeka.

Про це йдеться в офіційному Телеграм-каналі Карітас.

Відповідна ініціатива спрямована на забезпечення безпечних і комфортних умов проживання під час зимового періоду для домогосподарств, що постраждали від обстрілів і мають обмежені фінансові можливості.

За правилами проєкту отримати допомогу можуть домогосподарства, які відповідають трьом основним критеріям. Перший — будинки з незначними пошкодженнями після 24 лютого 2022 року, розташовані в місті або регіонах із відносно стабільною безпекою.

Другий критерій — будинки, де жителі втратили джерело доходу або мають середній місячний дохід на одну особу менше ніж 6318 гривень.

Третій — домогосподарства, які раніше не отримували підтримку на ремонт від урядових програм, фонду «ЄВідновлення» або інших благодійних організацій.

Особливу увагу також приділяють людям з однією або кількома категоріями вразливості: особам з інвалідністю, пацієнтам із тяжкими захворюваннями, самотнім літнім людям старше 60 років.

Також до категорії отримувачів належать оселі, де проживає одна або дві літні особи без підтримки рідних, самотні матері чи батьки, опікуни неповнолітніх дітей, багатодітні родини з трьома та більше дітьми, вагітні жінки або матері з дітьми до трьох років.

У межах проєкту гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі надається саме тим, хто цього потребує найбільше. Така ініціатива забезпечує українцям базові умови для проживання та підтримує стабільність побуту в складних обставинах.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Запоріжжі: де саме платитимуть від 20 тисяч.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Запоріжжі: жителі помітили зростання цін.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі: що потрібно зробити, щоб потрапити до черги на квартиру.