Варто врахувати графіки відключення світла в Житомирській області на 16 грудня, плануючи цей день.

У Житомирській області на 16 грудня запроваджено планові графіки відключення електроенергії, що стосуються окремих населених пунктів регіону, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті "Житомиробленерго".

Енергетики пояснюють, що тимчасові перерви в електропостачанні необхідні для проведення технічних та ремонтних робіт на мережах. Такі заходи спрямовані на підтримання стабільної та безпечної роботи системи електропостачання.

Згідно з офіційним графіком, 16 грудня у селі Селезівка електропостачання буде тимчасово призупинене з 09:00 до 17:00 за визначеними адресами:

Грибівська 4а

Грибовська 31, 32, 1, 10, 10а, 12, 14, 15, 16, 19, 2, 2/1, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 9

Рослика 1, 11, 13, 14, 16, 17, 1а, 2, 20, 21, 23, 3, 3-1, 34, 35, 3а, 4, 5, 6, 7, 8

провулок Рослика 1, 2, 2-1, 25, 29, 3, 3а, 3б, 5

У селі Кованка заплановані аналогічні відключення в той же проміжок часу з 9 до 17, які охоплять низку вулиць, включених до планового переліку:

Зарічна 1, 3

Лісова 1, 10, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8

Молодіжна 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 17

Центральна 1, 3, 4, 5, 7, 8

У населеному пункті Чоловичі електроенергію буде відключено з 09:00 до 17:00 у зв’язку з проведенням робіт на електромережах. Тимчасове знеструмлення стосуватиметься окремих будинків, перелік яких оприлюднено у повідомленні:

Героїв України 105, 109, 112, 83, 87, 89, 91, 95, 97, 99

Енергетиків 3

Миру 100, 102, 104, 106, 108, 110, 114, 116, 118, 120, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 138, 140, 142

Центральна 5

Також у населеному пункті Малин 16 грудня заплановані додаткові відключення з 09:00 до 17:00 через технічне обслуговування мереж. Відключення охоплять конкретні адреси, зазначені в графіку:

10 окремої гірсько-штурмової бригади 107

Бондарик 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 48

Героїв Крут 1/17, 10, 12, 3, 5, 6, 7, 8, 9

Грищенка 1, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17/15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9

Пляжна

Мешканцям рекомендують завчасно ознайомитися з графіком відключень, підготувати альтернативні джерела освітлення та зарядити необхідні пристрої.

Актуальні списки адрес та час відключень доступні на офіційному сайті «Житомиробленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії у Viber і Telegram.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Майже 2,5 мільйона збитків: на Житомирщині екоінспектори виявили незаконну вирубку 158 дерев.

Також Politeka повідомляла, "Сила відновлення": у Житомирі ветеранам допомогли подолати ПТСР та знайти шлях до повноцінного життя.

Як повідомляла Politeka, Понад тисячу зрубаних дерев: прокуратура вимагає стягнути 1,8 млн грн з лісоруба-браконьєра на Житомирщині.