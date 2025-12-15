Новий графік руху поїздів у Житомирі додав до подорожей місцевих жителів більше зручності, тож розповідаємо деталі.

Новий графік руху поїздів у Житомирі почав діяти з 14 грудня 2025 року та передбачає запуск додаткових регіональних, приміських і міських маршрутів, повідомляє Politeka.

Як проінформували в офіційному Телеграм-каналі "Укрзалізниці", однією з головних змін стало запровадження нового сполучення, яке має полегшити подорожі між нашим облцентром, столицею та північними регіонами країни.

Новий графік руху поїздів у Житомирі передбачає курсування додаткового регіонального рейсу за маршрутом Житомир-Київ-Конотоп. У залізницній компанії зазначили, що розширення мережі регіональних маршрутів є частиною стратегії розвитку пасажирських перевезень.

За словами перевізника, саме такі рейси дозволяють з’єднати великі міста з регіонами без пересадок і з більш комфортними умовами в дорозі.

У компанії пояснили, що новий графік руху поїздів у Житомирі спрямований на підвищення мобільності пасажирів та кращу інтеграцію деяких маршрутів із загальною залізничною мережею.

З 14 грудня пасажирський склад з нашого облцентру вирушає о 6:43, до столиці прибуває о 09:03 і продовжує рух після короткої зупинки до 09:10, а на кінцеву станцію Конотоп він доїжджає о 12:32.

У зворотному напрямку склад відправляється з Конотопа о 14:00, у Києві перебуває з 17:33 до 17:42 і прибуває до кінцевої о 19:55.

Окрім цього, в "Укрзалізниці" повідомили про ще одну важливу новацію. Уперше за останні три роки відновлюється повноцінний рух кільцем Київської міської електрички.

Останні новини:

Нагадаємо Politeka писала, Екологічна катастрофа під Житомиром: інспектори виявили гігантське стихійне звалище площею понад 1000 "квадратів".

Також Politeka повідомляла, Вперше на Житомирщині: школярі присягнули стати "Омбудсманами" та захищати права дітей.

Як повідомляла Politeka, Нова система оплати проїзду у Житомирі: платити доведеться по-іншому, що змінилося.