С 10 ноября в Житомире введена новая система оплаты за проезд в городских автобусах, которая может понравиться башенным пассажирам, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщил заместитель городского головы Александр Шевчук.

Все частные перевозчики, работающие на городских маршрутах, перешли на обновленные договоры, предусматривающие полный переход на безналичную форму расчета через единую автоматизированную систему CityCard. Теперь оплатить проезд наличными или через обычные банковские терминалы невозможно — эти способы окончательно отменены.

По словам представителей городских властей, введение новой системы оплаты проезда в Житомире CityCard призвано сделать оплату более удобной, безопасной и прозрачной — как для пассажиров, так и для самих перевозчиков.

Теперь оборудование в каждом автобусе должно принадлежать единственному оператору — компании CityCard. Именно она принимает все типы бесконтактных платежных карт, в том числе и международные системы, работающие через Apple Pay.

Для удобства пассажиров действует мобильное приложение, в котором можно создать виртуальную карту бесплатно, а также воспользоваться оплатой через QR-код.

Пассажиры могут платить за проезд несколькими способами: с помощью транспортной или банковской карты «CityCard», смартфона с функцией NFC, или отсканировав QR-код в салоне автобуса. Пополнить баланс можно в специальных терминалах, расположенных по городу или через официальный сайт и мобильное приложение.

По словам Александра Шевчука, управление транспорта и связи городского совета будет регулярно осуществлять проверки, чтобы убедиться в соблюдении новых условий перевозчиками. Контроль будет включать как техническое обеспечение, так и правильность учета пассажиров и поступлений.

Источник: Суспільне.

