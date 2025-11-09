Підвищення тарифів на комунальні послуги у Житомирі змусило багатьох містян переглянути свої витрати, тож розповідаємо деталі.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Житомирі ухвалили на засіданні міськвиконкому, де розглянули пропозиції трьох основних перевізників, що обслуговують місто, повідомляє Politeka.

З листопада в місті набрали чинності нові розцінки на вивіз твердих побутових відходів. Відтепер мешканцям доведеться сплачувати більше, а перевізників зобов’язали дотримуватися чистоти біля контейнерних майданчиків.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Житомирі стосується компаній «Ґрін Бін Україна», КАТП-0628 та ПП «КВЖРЕП №8». Вони тепер працюватимуть за новими економічно обґрунтованими цінами.

Якщо раніше збирання та перевезення змішаних відходів коштувало 118,07 грн, то тепер це обійдеться у 155,10. Для мешканців багатоповерхівок вартість зросла із 54,43 грн до 64,58. Це приблизно на 10 гривень більше, або близько 18 відсотків.У приватному секторі ціна зросла з 59,40 до 70,33.

Начальник управління житлового господарства міськради Андрій Гуменюк пояснив, що нова вартість враховує збільшення витрат перевізників. За його словами, ці зміни були неминучими, адже вартість палива, утримання техніки та зарплати працівників зросли.

Члени виконкому наголосили, що тепер контроль за санітарним станом навколо контейнерних майданчиків лягає повністю на плечі перевізників.

Під час засідання перша заступниця міського голови Світлана Ольшанська зауважила, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Житомирі має супроводжуватись якіснішим наданням послуг.

Вона підкреслила, що мешканці міста не повинні бачити безлад навколо сміттєвих баків і можуть повідомляти про порушення через сайт міськради.

