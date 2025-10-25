Підвищення тарифів на комунальні послуги в Івано-Франківській області стосується не всіх.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Івано-Франківській області обговорили під час засідання тарифної комісії у Калуші, де 10 жовтня ухвалили нові показники вартості теплової енергії для кількох місцевих підприємств, повідомляє Politeka.

До переліку увійшли ТОВ «Костанза», ТОВ «Калуштеплоенерго», ТОВ «Приваттеплоенерго» та ТОВ «Євлогія Захід». Ці компанії забезпечують теплом населення, бюджетні установи та інші об’єкти у межах громади.

Згідно з офіційною інформацією, для трьох підприємств — «Калуштеплоенерго», «Приваттеплоенерго» і «Євлогія Захід» — розрахунки виконали за уніфікованою формулою. Вартість визначили на рівні 90% від середнього показника по області, що станом на 24 вересня становив 4 286,87 грн за гігакалорію без податку. Таким чином, новий тариф дорівнює 3 858,18 грн за гігакалорію без ПДВ.

Для компанії «Костанза» збільшення ціни склало 2,1%. Зміна пов’язана з оновленням вартості транспортування теплоносія, що раніше затвердив виконком. При цьому для мешканців міста нарахування залишаються незмінними, тобто перегляд не вплине на платіжки громадян.

Під час обговорення визначили показники для опалювального періоду 2025/2026 років. Вартість теплової енергії запропоновано на рівні 1 096,74 грн за гігакалорію для споживачів, 1 130,80 грн — для бюджетних структур та 1 124,94 грн — для інших категорій користувачів. Представники комісії наголосили, що коригування не торкнеться населення, адже чинне законодавство у період воєнного стану, а також протягом пів року після його завершення, забороняє збільшення тарифів на теплопостачання, транспортування й постачання енергії для громадян.

Отже, підвищення тарифів на комунальні послуги в Івано-Франківській області стосується лише регулювання вартості теплової енергії для підприємств, які обслуговують бюджетні організації, без впливу на домогосподарства Калуша.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати проїзду в Івано-Франківську: на що варто звернути увагу

Також Politeka повідомляла, Новий графік руху поїздів в Івано-Франківській області: "Укрзалізниця" повідомила про запуск додаткових рейсів

Як повідомляла Politeka, Початок опалювального сезону 2025 в Івано-Франківській області: зроблено важливе оголошення