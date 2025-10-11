Новий графік руху поїздів в Івано-Франківській області потішить тих, хто планує осінні мандрівки в гори, тож розповідаємо деталі.

Новий графік руху поїздів в Івано-Франківській області почне діяти з 17 жовтня, повідомляє Politeka.

Пресслужба "Укрзалізниці" в Телеграм проінформувала про запуск додаткових регіональних складів до Ворохти. Новий графік руху поїздів в Івано-Франківській області стане внагоді тим, хто планує поїздку в осінні Карпати.

За інформацією залізничної компанії, кілька додаткових потягів з’єднають Львів, Івано-Франківськ, Коломию та Ворохту. Це зроблено, аби забезпечити пасажирам зручний транспортний зв’язок у період активного туристичного сезону.

Тим, хто давно мріяв про осінню подорож в гори, варто скористатися можливістю придбати квитки заздалегідь, оскільки попит на цей напрямок традиційно високий.

Новий графік руху поїздів в Івано-Франківській області виглядає так: №807/808 Львів- Ворохта курсуватиме 17 та 19 жовтня. Відправлення о 08:02, прибуття о 13:02.

Зворотній №808/807 вирушатиме 17 та 18 жовтня о 14:37 і прибуватиме о 19:56. Окрім цього, №810 Львів - Івано-Франківськ відправиться 18 жовтня о 07:28, прибуття заплановано на 10:03.

А рейс №812/811 Івано-Франківськ - Ворохта того ж дня вирушатиме об 11:18 і прибуватиме о 13:02.

Ще один доступний напрямок - Ворохта - Коломия. №852/851 вирушить 19 жовтня о 14:37 і прибуде до Коломиї о 17:14. Обслуговуватиме ці рейси сучасний ДПКр-3, який уже 16 числа можна буде побачити на маршруті №819/820 Коломия - Львів.

Квитки на всі додаткові рейси вже у продажу. Пасажири можуть придбати їх через офіційний сайт, мобільний застосунок або в касах вокзалів.

