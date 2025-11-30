Грошова допомога для ВПО у Сумській області спрямована на підготовку до зимового періоду 2025–2026 року.

Благодійна організація «БФ Карітас Суми» у партнерстві з міжнародною гуманітарною організацією CRS оголосила про старт реэстрації на грошову допомогу для ВПО у Сумській області, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні фонду Карітас. У межах цієї ініціативи планується надання фінансової підтримки для мешканців сільських територій, зокрема домогосподарств у Вільшанській та Недригайлівській територіальних громадах.

Грошова допомога для ВПО у Сумській області спрямована на підготовку до зимового періоду 2025–2026 року, аби найбільш вразливі категорії населення змогли забезпечити свої базові потреби в холодний сезон.

Організація закликає уважно стежити за графіком роботи мобільної групи, яка буде проводити реєстрацію заявників у визначені дні та населені пункти.

Фінансова підтримка надається тим домогосподарствам, де проживають люди, що відповідають хоча б одному з визначених критеріїв вразливості. До таких категорій віднесено:

осіб з інвалідністю першої чи другої групи, а також тих, хто має інвалідність з дитинства;

людей похилого віку, яким виповнилося 65 років і більше;

одиноких матерів, одиноких батьків або опікунів неповнолітніх дітей;

вагітних жінок, а також матерів, які годують немовлят чи мають дітей віком до 3 років;

батьків чи матерів, що виховують прийомних неповнолітніх дітей;

людей із важкими захворюваннями, тобто такими, що суттєво обмежують фізичні або психічні можливості та потребують дороговартісного лікування, яке неможливо покрити з доходів родини;

багатодітні сім’ї, у складі яких є 3 і більше неповнолітніх дітей.

Для участі у програмі кожен заявник повинен надати повний пакет документів. Серед обов’язкових – паспорт громадянина України та ідентифікаційний код (оригінали), довідка внутрішньо переміщеної особи, номер банківського рахунку у форматі IBAN, а також документи, що підтверджують належність до певної вразливої категорії.

Крім того, обов’язковим є подання довідки про доходи. Це може бути документ з податкової служби, довідки ОК-5 або ОК-7, які можна отримати через застосунок «Дія» чи на офіційному порталі Пенсійного фонду, а також довідка з Пенсійного фонду або Фонду соціального страхування про отримання пенсій чи соціальних виплат. Для фізичних осіб-підприємців допускається подання декларації про доходи.

Разом із тим, програма передбачає певні обмеження. Грошова допомога для ВПО у Сумській області не надається у випадках, коли домогосподарство вже отримувало аналогічну фінансову підтримку від інших організацій. Також обмеження стосуються внутрішньо переміщених осіб, зареєстрованих після 24 лютого 2022 року. Крім того, фінансова допомога не призначається, якщо середній дохід на одну особу в домогосподарстві перевищує 6160 гривень.

