Грошова допомога для ВПО у Сумській області надається міжнародними організаціями в рамках реалізації проєкту.

Грошова допомога для ВПО у Сумській області надається Товариством Червоного Хреста України, проте не всі можуть розраховувати на підтримку, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що відомо про це.

Грошова допомога для ВПО у Сумській області надається міжнародними організаціями в рамках реалізації проєкту щодо надання додаткових заходів соціальної підтримки окремих категорій населення, зокрема з числа внутрішньо переміщених осіб, передбаченого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2022 року № 487 «Про реалізацію спільного з Місією Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні та Товариством Червоного Хреста України проекту щодо додаткових заходів соціальної підтримки окремих категорій населення».

Збір даних передбачає надання вами відомостей про себе та членів сім’ї (дітей та недієздатних осіб), а саме:

ПІБ згідно з ідентифікаційним документом;

РНОКПП (ІПН)

Паспорт громадянина України, ID-картка, Посвідка на постійне або тимчасове проживання, Свідоцтво про народження дитини;

Адреси зареєстрованого та фактичного місця проживання;

Ваш номер телефону;

IBAN (необхідний для виплати допомоги на рахунок).

Персональні дані фізичних осіб – заявників на отримання грошової допомоги для ВПО у Сумській області від міжнародних організацій збираються адміністратором інформаційної платформи єДопомога - державним підприємством «Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України» (далі – Адміністратор), передаються Міністерству соціальної політики України (далі – Мінсоцполітики України) та обробляються ним. Мінсоцполітики України є власником бази персональних даних заявників.

Рішення щодо надання виплати та сум виплат приймають Міжнародні організації. В пріоритеті є найнезахищеніші верстви населення: люди з інвалідністю, багатодітні родини, малозабезпечені родини тощо.

Джерело: ЄДопомога.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області: розпочалась роздача гуманітарної допомоги.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Сумській області: як магазини підняли ціни на базові товари.

Як повідомляла Politeka, Нова система оплати проїзду в Сумській області: які зміни впроваджено