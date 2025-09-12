Подорожчання продуктів у Сумській області торкнулося молочних виробів, серед яких кефір Селянський 2,5% та маргарин Олком Вершковий 72,5%, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає портал Мінфін.

Станом на 10 вересня 2025 року, кефір об’ємом 950 мл у різних торгових мережах коштував: Auchan – 47,50 грн., Megamarket – 69,40, Metro – 56,06, Novus – 66,99. Середня вартість цього молочного продукту за останній місяць склала 59,99 гривень, що на 1,00. більше порівняно з серпнем 2025 року, коли середнє значення становило 58,45.

Що стосується маргарину Олком Вершковий 72,5% вагою 200 г, його ціни коливалися наступним чином: Auchan – 33,90 грн., Novus – 42,99. Середньомісячна вартість у серпні 2025 року складала 37,10, тоді як станом на 10 вересня середня ціна зросла до 38,45, фіксуючи підвищення на 1,75.

Дані щоденного моніторингу показують, що ціни на кефір залишалися стабільними протягом більшої частини серпня, коливаючись у межах 57,39–59,74 гривень. Для маргарину аналогічний індекс свідчить про поступове зростання з 36,70 до 37,70, що згодом відобразилося на середньомісячній вартості.

Підвищення цін у торгових мережах пояснюється коливаннями ринку та різними позиціями мереж у формуванні вартості продукції. Auchan демонструє нижчі ціни порівняно з іншими супермаркетами, тоді як Megamarket та Novus залишаються у верхньому ціновому діапазоні.

Подорожчання продуктів у Сумській області створює додаткові виклики для споживачів, адже щомісячні коливання вартості молочних виробів безпосередньо впливають на сімейний бюджет.

