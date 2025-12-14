Актуальну інформацію про час і місце роздачі, зокрема й про безкоштовні продукти для ВПО в Миколаєві, публікують на офіційних сторінках організації в соціальних мережах.

Завдяки діяльності благодійного фонду «Право на захист» можна отримати безкоштовні продукти для ВПО в Миколаєві, а також у населених пунктах області, повідомляє Politeka.

Це зазначенона сайті організації.

Організація постійно надає підтримку людям, які постраждали через воєнні дії, та внутрішньо переміщеним особам, що залишили власні оселі.

Фонд працює над тим, щоб забезпечити тих, хто цього найбільше потребує, базовими ресурсами. Серед основних напрямків — розповсюдження продуктових наборів, гігієнічних комплектів та необхідних непродовольчих речей. Допомога охоплює не лише окремих громадян, а й колективні центри проживання. Для таких місць надають меблі, техніку, інші предмети першої необхідності.

Особливу увагу приділено холодному сезону. У рамках програм передають паливні брикети, генератори, обігрівачі. Крім того, забезпечують будматеріалами для ремонтів у закладах соціальної сфери та місцях компактного поселення, облаштовують укриття для безпечного перебування.

Отримувачами підтримки виступають внутрішньо переміщені особи, постраждалі від бойових дій громадяни, власники або балансоутримувачі місць проживання ВПО, а також установи, що опікуються маломобільними людьми та людьми з вразливих категорій.

Працівники фонду регулярно виїжджають у громади, включно з віддаленими, щоб оцінити нагальні потреби та переконатися, що допомога доходить безпосередньо до адресатів. Актуальну інформацію про час і місце роздачі, зокрема й про безкоштовні продукти для ВПО в Миколаєві, публікують на офіційних сторінках організації в соціальних мережах.

