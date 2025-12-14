Енергетики попереджають, що в деяких громадах Харківської області 15 грудня 2025 року будуть застосовувати додаткові графіки відключення світла.

Обленерго планує профілактичні роботи в електромережах Харківської області на 15 грудня та застосує на час їх проведення відповідні графіки відключення світла, пише Politeka.

Мова в матеріалі піде саме про локальні графіки відключення світла, які застосовують додатково до стабілізаційних знеструмлень під час проведення ремонтних і профілактичних робіт в електричних мережах, які мають підвищити надійність електропостачання в регіоні.

Зокрема в Харківській області в понеділок, 15 грудня 2025 року, додаткові обмеження електропостачання будуть застосовувати в межах Близнюківської селищної територіальної громади, повідомляє Politeka. Приблизно з 9:00 до 16:00 без електроенергії залищаться мешканці селища Близнюки в будинках по вулицях Свободи, Незалежності, Калинова, Віри Складнєвої, Дружби, Козацька та Залізнична.

Також локальні графіки відключення світла 15 грудня торкнуться Люботинської міської територіальної громади в Харківській області. Знеструмлення відбудуться в місті Люботин орієнтовно з 9:00 до 16:45 для будинків за такими адресами:

вул. Ветеринарна, буд. 4, 6, 6/2, 7, 7А, 8, 9, 10-15, 21, 21/1, 22/1, 23-31, 31/2, 32-35, 36А;

вул. Зв’язку, 3-6, 7/18, 8/17, 9, 10/16, 12;

Деповська, 35, 43, 45, 47, 47/2, 49, 50/2, 50А, 51, 53/1, 55/2, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 69/3;

Злагоди, 14/36;

Слобожанська, 3, 20, 27, 35;

в-д Луганський, 4, 6;

пров. Вузький, 2/20;

пров. Ветеринарний, 3А;

пров. Деповський, 12.

