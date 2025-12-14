Через заплановані масштабні ремонтні роботи заплановано впровадження графіків відключення світла на тиждень з 15 по 21 грудня у Волинській області, повідомляє Politeka.net.
Про це Рожищенську міську раду попередили у «Волиньобленерго».
На території Рожищенської громади заплановані планові графіки відключення світла на тиждень з 15 по 21 грудня у Волинській області, пов’язані з проведенням технічних робіт для забезпечення стабільної та безпечної роботи електромереж.
15–19 грудня 2025 року, 10:00–16:00.
- село Дубище за адресами: Івана Франка, Незалежності, Будівельників, Молодіжна, Нова, Грушевського, Зелена, Тиха, Мазепи, Дібровська, Прилісна, Тичини, Шевченка, Лесі Українки, Набережна, Польова, Сонячна;
- Єлизаветин на вулицях: Прилісна, Ювілейна, Гайова, Васильківська, Гранична;
- Носачевичі на вулицях: Анатолія Царапкіна, Молодіжна, Прилісна, Святослава Симінського;
- Олешковичі на вулицях: Польова, Зелена, Набережна, Садова.
15–17 грудня 2025 року, 10:00–17:00.
- село Переспа вул. Спортивна.
15–17 грудня 2025 року, 10:00–16:00.
- Рожище вул. Марії Бойко.
- Рожище вул. Набережна.
16–18 грудня 2025 року, 10:00–17:00.
- Переспа вулиці: Залізнична, Набережна, Коняківська, Механізаторів, Спортивна, Учительська.
18–19 грудня 2025 року, 09:00–16:00
- Літогоща вул. Тананайка.
Мешканців громади закликають поставитися до тимчасових знеструмлень із розумінням, адже ці роботи спрямовані на покращення надійності електропостачання та безпечну експлуатацію мереж.
Актуальна інформація оновлюється кожні 30 хвилин у розділі «Перерви в електропостачанні» на офіційному сайті «Волиньобленерго».
