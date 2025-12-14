Варто заздалегідь подбати про заряджання приладів під час графіку відключення світла на тиждень з 15 по 21 грудня у Волинській області.

Через заплановані масштабні ремонтні роботи заплановано впровадження графіків відключення світла на тиждень з 15 по 21 грудня у Волинській області, повідомляє Politeka.net.

Про це Рожищенську міську раду попередили у «Волиньобленерго».



На території Рожищенської громади заплановані планові графіки відключення світла на тиждень з 15 по 21 грудня у Волинській області, пов’язані з проведенням технічних робіт для забезпечення стабільної та безпечної роботи електромереж.

15–19 грудня 2025 року, 10:00–16:00.

село Дубище за адресами: Івана Франка, Незалежності, Будівельників, Молодіжна, Нова, Грушевського, Зелена, Тиха, Мазепи, Дібровська, Прилісна, Тичини, Шевченка, Лесі Українки, Набережна, Польова, Сонячна;

Єлизаветин на вулицях: Прилісна, Ювілейна, Гайова, Васильківська, Гранична;

Носачевичі на вулицях: Анатолія Царапкіна, Молодіжна, Прилісна, Святослава Симінського;

Олешковичі на вулицях: Польова, Зелена, Набережна, Садова.

15–17 грудня 2025 року, 10:00–17:00.

село Переспа вул. Спортивна.

15–17 грудня 2025 року, 10:00–16:00.

Рожище вул. Марії Бойко.

Рожище вул. Набережна.

16–18 грудня 2025 року, 10:00–17:00.

Переспа вулиці: Залізнична, Набережна, Коняківська, Механізаторів, Спортивна, Учительська.

18–19 грудня 2025 року, 09:00–16:00

Літогоща вул. Тананайка.

Мешканців громади закликають поставитися до тимчасових знеструмлень із розумінням, адже ці роботи спрямовані на покращення надійності електропостачання та безпечну експлуатацію мереж.

Актуальна інформація оновлюється кожні 30 хвилин у розділі «Перерви в електропостачанні» на офіційному сайті «Волиньобленерго».

