Следует заранее позаботиться о зарядке приборов во время графика отключения света на неделю с 15 по 21 декабря в Волынской области.

Из-за запланированных масштабных ремонтных работ запланировано внедрение графиков отключения света на неделю с 15 по 21 декабря в Волынской области, сообщает Politeka.net.

Об этом Рожищенский городской совет предупредили в Волынеблэнерго.



На территории Рожищенской общины запланированы плановые графики отключения света на неделю с 15 по 21 декабря в Волынской области, связанные с проведением технических работ по обеспечению стабильной и безопасной работы электросетей.

15-19 декабря 2025, 10:00-16:00.

село Дубыще по адресам: Ивана Франко, Незалежности, Буливельныкив, Молодижна, Нова, Грушевського, Зелена, Тихая, Мазепы, Дибровська, Прилисна, Тычины, Шевченко, Леси Украинки, Набережна, Польова, Сонячна;

Елизаветын на улицах: Прилисна, Ювилейна, Гайова, Василькивська, Гранычна;

Носачевычи на улицах: Анатолия Царапкина, Молодижна, Прылисна, Святослава Сыминського;

Олешковычи на улицах: Польова, Зелена, Набережна, Садова.

15-17 декабря 2025, 10:00-17:00.

село Переспа ул. Спортывная.

15-17 декабря 2025, 10:00-16:00.

Рожыще ул. Марии Бойко.

Рожыще ул. Набережна.

16-18 декабря 2025, 10:00-17:00.

Переспа улицы: Зализнычна, Набережна, Конякивська, Механизаторив, Спортывна, Учытельська.

18–19 декабря 2025 года, 09:00–16:00

Литогоща ул. Тананаика.

Жители общины призывают отнестись к временным обесточениям с пониманием, ведь эти работы направлены на улучшение надежности электроснабжения и безопасную эксплуатацию сетей.

Актуальная информация обновляется каждые 30 минут в разделе «Перерывы в электроснабжении» на официальном сайте «Волыньоблэнерго».

