Из-за запланированных масштабных ремонтных работ запланировано внедрение графиков отключения света на неделю с 15 по 21 декабря в Волынской области, сообщает Politeka.net.

Об этом Рожищенский городской совет предупредили в Волынеблэнерго.

На территории Рожищенской общины запланированы плановые графики отключения света на неделю с 15 по 21 декабря в Волынской области, связанные с проведением технических работ по обеспечению стабильной и безопасной работы электросетей.

15-19 декабря 2025, 10:00-16:00.

  • село Дубыще по адресам: Ивана Франко, Незалежности, Буливельныкив, Молодижна, Нова, Грушевського, Зелена, Тихая, Мазепы, Дибровська, Прилисна, Тычины, Шевченко, Леси Украинки, Набережна, Польова, Сонячна;
  • Елизаветын на улицах: Прилисна, Ювилейна, Гайова, Василькивська, Гранычна;
  • Носачевычи на улицах: Анатолия Царапкина, Молодижна, Прылисна, Святослава Сыминського;
  • Олешковычи на улицах: Польова, Зелена, Набережна, Садова.

15-17 декабря 2025, 10:00-17:00.

  • село Переспа ул. Спортывная.

свет, электричество, лампа,

15-17 декабря 2025, 10:00-16:00.

  • Рожыще ул. Марии Бойко.
  • Рожыще ул. Набережна.

16-18 декабря 2025, 10:00-17:00.

  • Переспа улицы: Зализнычна, Набережна, Конякивська, Механизаторив, Спортывна, Учытельська.

18–19 декабря 2025 года, 09:00–16:00

  • Литогоща ул. Тананаика.

Жители общины призывают отнестись к временным обесточениям с пониманием, ведь эти работы направлены на улучшение надежности электроснабжения и безопасную эксплуатацию сетей.

Актуальная информация обновляется каждые 30 минут в разделе «Перерывы в электроснабжении» на официальном сайте «Волыньоблэнерго».

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на отопление в Одессе: какие деньги теперь придется отдавать.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Днепре: насколько критична ситуация.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Сумской области: названы критерии и условия для получения выплат.