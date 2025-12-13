Местным жителям рассказали о прогнозе погоды на неделю с 15 по 21 декабря в Одессе.

Прогноз погоды на неделю с 15 по 21 декабря в Одессе свидетельствует о стабильно мягких условиях, которые будут держаться в пределах осеннего тепла без существенных скачков, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет сайт Метеофор .

Понедельник и вторник принесут городу дневные значения до +9 и ночные около +7, формируя спокойное начало периода. В среду температурный фон почти не изменится, ведь показатели останутся около +8 днем ​​и +7 ночью, что обеспечит равномерный характер суточных колебаний.

В четверг температура будет держаться в аналогичных пределах, делая изменения незаметными для горожан. Пятница повторит такую ​​тенденцию – днем ​​ожидается примерно +8, а в ночное время около +7. Выходные поддержат общий режим, хотя в воскресенье ночные значения могут снизиться примерно до +6 при сохранении относительно теплого дня.

По обновленному прогнозу погоды на неделю с 15 по 21 декабря в Одессе, существенных факторов, которые могли бы повлиять на планирование повседневных дел, не прогнозируется.

Для комфортного передвижения по городу следует выбирать легкую теплую одежду и обувь, которая хорошо держит влагу, ведь в определенные часы влажность может повышаться. В утренний период уместно иметь дополнительный слой, а вечером полезно обращать внимание на возможное незначительное охлаждение.

Жителям Одессы советуют заранее планировать поездки и проверять состояние транспорта, поскольку даже при умеренных температурах скользкие дороги могут создавать трудности. Также стоит позаботиться о продуктах и ​​запасных ресурсах дома, ведь прохладные утренники и вечера могут заставить провести больше времени в помещении.

