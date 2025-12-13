Приоритет в предоставлении денежной помощи для пенсионеров и других категорий в Николаевской области получат те домохозяйства, которые понесли наибольшие потери.

В Николаевской области стартовала программа по предоставлению денежной помощи для пенсионеров и других категорий благотворительного фонда «Янголи Спасіння», пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра благотворительного фонда "Янголи Спасіння" в Telegram-канале.

Ее цель – поддержать пенсионеров и другие категории населения, которые отвечают определенным условиям и относятся к группам уязвимости. Программа направлена ​​на развитие и возобновление сельского хозяйства в регионе. Она включает несколько территориальных общин: Баштанский, Николаевский районы.

Подать заявку на участие смогут только жители этих общин при условии подтверждения принадлежности к одной из категорий уязвимости. Речь идет о:

внутренне перемещенных лиц, выехавших с оккупированных территорий или зон активных боевых действий и имеющих официальную регистрацию как ВПЛ;

семьи, жилье которых было повреждено или разрушено в результате войны, что привело к полной или частичной потере условий проживания;

семьи, потерявшие кормильца из-за боевых действий.

Размер пособия составляет 1000 долларов США. Средства будут выплачиваться в гривнах по официальному курсу. Полученная сумма может быть израсходована исключительно на нужды аграрного хозяйства: приобретение инвентаря и оборудования, закупку посевного материала и удобрений, установку теплиц, покупку скота или птицы, а также кормов.

Важным условием участия является отчетность о расходах. Участники должны будут предоставить документы, подтверждающие целевое использование средств: чеки, накладные, договоры или другие официальные подтверждения.

Для подачи заявки необходимо заполнить специальную анкету от фонда «Янголи Спасіння». Заявления будут рассматриваться только в том случае, если они содержат документы, подтверждающие принадлежность заявителя к одной из определенных категорий уязвимости.

Приоритет в предоставлении денежной помощи для пенсионеров и других категорий в Николаевской области получат те домохозяйства, которые понесли наибольшие потери и нуждаются в помощи больше.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Николаевской области: украинцам доступны выплаты до 11 тысяч гривен.

Также Politeka писала, Бесплатные продукты для пенсионеров в Николаевской области: где можно получить разные виды продовольственной помощи.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Николаевской области: украинцам готовы оказать новую поддержку.