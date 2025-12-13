Местные власти и энергетики призывают жителей учесть время проведения работ и заранее подготовиться к графику отключения света в Полтавской области на 14 декабря.

В Полтавской области 14 декабря запланированы плановые отключения электроэнергии, связанные с проведением ремонтных работ в ряде населенных пунктов, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает несколько территориальных общин региона.

Согласно их сообщениям, бригады АО "Полтаваоблэнерго" будут выполнять техническое обслуживание и ремонты на электросетях, что временно повлияет на стабильность электроснабжения.

Согласно обнародованному графику отключения света в Полтавской области на 14 декабря, жители некоторых населенных пунктов должны готовиться к отключениям, продолжительность которых может достигать восьми часов.

В населенном пункте Зачепиливка свет будут выключать в период с 08:00 до 16:00, согласно перечню улиц:

ул.8 Марта (б. 5, 7, 8),

ул.Заводська (б. 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17),

Мыру 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 109, 10 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 124, 126),

Пищана (б. 1/1, 1Б, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 22),

Польова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16),

Шевченка (б. 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28А, 30, 32, 4)

В городе Гадяч электроэнергию будут выключать с 08:00 до 18:00. Временные ограничения будут действовать на указанных в графике улицах:

Билохы (р. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 42а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75а, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 83а, 85, 87, 91, 93, 93а, 93б, 95, 97, 99, 101, 103, 103А, 105, 107, 109, 111, 111а, 113, 113а, 117, 119, 121, 121а, 123, 125, 127, 127a, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165),

Богдана Хмельницкого (б. 1, 2, 2а, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21),

Бороховыча (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68),

Вокзальна (б. 18),

Вячеслава Чорновила (б. 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 23, 23 35, 37, 39, 41, 43, 45),

Гадячского договора (б. 30а, 31, 54, 56),

Героев Майдана (б. 1, 2, 3, 5б, 5В, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68)

Гетманська (б. 16, 47, 49, 58, 62, 62-А),

Григория Кисилия (б. 5, 7, 9, 11, 13, 15),

Европейская (б. 18),

Едности (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 25а, 26 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42а, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 67, 67

Затышна (б. 1, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 25 30, 31, 32, 33, 34, 36),

Защитников Украины (б. 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14а, 18а),

Захидна (б. 58),

Котляревского (б. 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35),

Лохвицька (б. 1а, 1в, 1г, 1д, 2а, 3, 3а, 3в, 3г, 3д, 3е, 3Ж, 4, 5, 5а, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13 17, 18, 19, 19-Б, 20, 21, 26),

Михайловская (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22).

В то же время с 08:00 до 18:00 в Гадяче не будет света в домах, которые размещены по адресам переулков:

Бригадный (б. 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12),

Героев Майдана (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 16а, 18, 18-А, 20, 22, 28а)

Дачный (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31),

Драгоманова (б. 7, 9, 11),

Едности (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10),

Екатерины Билокур (б. 5 А),

Короленка (б. 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13),

Косачей (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12),

Лохвицькый (б. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 14б, 14в, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 22, 24 31, 32, 33, 34).

Как узнать об отключениях, если они возникнут:

Официальный сайт "Полтаваоблэнерго": Проверяйте раздел с графиками отключений на официальном сайте компании.

Личный кабинет: Информация о графиках вашего адреса будет доступна в Личном кабинете после регистрации.

Viber и Telegram-каналы: Подпишитесь на официальные каналы "Полтаваоблэнерго", где публикуют актуальные графики. Для Viber есть специальный чат-бот.

На сайтах своих общин в разделах «Объявления» или «Новости».

