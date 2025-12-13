Появилось предупреждение для украинцев и введены графики отключения света в Киевской области на 14 декабря.

Были введены графики отключения света в Киевской области на 14 декабря из-за внедрения масштабных ремонтных работ, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщениях нескольких территориальных общин.

Согласно обнародованному графику отключения света в Киевской области на 14 декабря, жители некоторых населенных пунктов должны готовиться к отключениям, продолжительность которых может достигать восьми часов.

Запланированы работы с 8:30 до 16:30 часов в городе Переяслав на улицах:

Волынська, Героев Мариуполя, Комунарська, Набережна, Федоровыча Тараса, Хмельныцького Богдана.



В этот же день в городе будут действовать ограничения в другой временной промежуток - с 9 до 15 часов по адресам:

Велыка Пидвальна, Героев Днипра, Гетьмана Ивана Сулымы, Губаря Олександра, Зарична, Каранська, Коваленка Ивана, Лесыка, Набережна, Новоселыцька, Обизна, Правыка Володымыра, Прыбережна, Святкова, Сковороди Грыгория, Степова, Трахтемыривська, Хутирська, проу. Олександра Губаря.



Кроме этого в Переяславе с 12 до 18 часов не будет электричества на улицах:

Волынська, Героев Мариуполя, Комунарська, Набережна, Федоровыча Тараса, Хмельныцького Богдана.



Выключение этого дня также произойдет с 9:00 до 15 часов в населенном пункте Стовпяги улицы:

Лисова, СТ «Швейник», Фабрична.

14 числа, произойдет капитальный ремонт в населенном пункте Дивычкы. Так, с 9:00 до 15:00 не будет электроэнергии на улице: Пидгайки.

Электроэнергии не будет также в этот день с 09:30 до 15:30 в селе Гоголив по адресам:

Вышни Остапа, Гоголя, Гоголя Мыколы, Кладижинська, Котляревського, Черняховського, Чорных Запорожцив, проулки Гоголя, Кладыжынськый, Чорных Запорожцив.

Кроме этого, 14 числа перерыва в электроснабжении пройдут с 09:30 до 15:30 в населенном пункте Гребельки. В это время будут полностью обесточены улицы:

Вишнева, Лисова, Лугова, Мыру, Набережна, Польова, Садова, Шевченка.



