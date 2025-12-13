Известно, для каких категорий предусмотрена денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области.

Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области доступна гражданам, отвечающим определенным условиям, однако эксперты отмечают необходимость тщательно проверять информацию, чтобы избежать мошенничества, передает Politeka.

О возможностях получения поддержки и ключевых требованиях сообщают официальные источники.

Право на участие имеют внутренне перемещенные лица, которые получили статус за последние полгода, а также украинцы, вернувшиеся после вынужденного пребывания за границей. Заявители должны относиться к социальным группам, требующим дополнительного внимания.

Это семьи с одним взрослым и пожилым человеком, домохозяйства, в составе которых пожилые люди вместе с детьми, а также семьи с представителями, имеющими инвалидность или длительные заболевания. Именно для этих категорий предусмотрена денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области.

Финансовые требования четко регламентированы. Семья, претендующие на участие, не должны получать выплаты от международных организаций в течение трех месяцев. Кроме того, средний доход на одного члена домохозяйства должен быть ниже установленного порога. Для регистрации необходимо предоставить паспорт, идентификационный код, подтверждение статуса ВПЛ и номер банковского счета. В случае необходимости прилагаются свидетельства о рождении, документы по опеке или медицинские справки.

Выплаты обычно поступают через несколько месяцев сразу. Деньги могут быть перечислены на банковский счет, выданы в пунктах обслуживания с помощью международной платежной системы или зачислены на цифровой кошелек. Доступность нескольких вариантов позволяет быстро получить денежные средства независимо от обстоятельств.

Специалисты напоминают, что темы гуманитарной поддержки часто используют мошенники. Они создают поддельные ресурсы, предлагают платные консультации или требуют персональные данные. Чтобы избежать рисков, рекомендуется использовать только проверенные платформы, не открывать сомнительные ссылки и не передавать банковские реквизиты посторонним лицам. Это помогает сохранить безопасность и защитить свои средства.

Источник: epravda.com.ua.

