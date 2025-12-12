Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области предоставляет Департамент социальной защиты населения при поддержке Global Empowerment Mission UA (GEM), сообщает Politeka.
О старте программы сообщила пресс-служба городского совета.
Инициатива направлена на помощь внутренне перемещенным лицам, пожилым людям и малообеспеченным домохозяйствам, состоящим на учете в структурных подразделениях Департамента и получающих социальные выплаты. Для формирования продовольственных наборов продукты питания переданы организацией GEM вместе с Фондом Говарда Дж. Баффета. Каждая семья, удовлетворяющая определенным условиям, имеет право получить один пакет.
Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области могут получить те домохозяйства, которые находились в базе данных Департамента и официально имели статус получателей государственной поддержки. Обязательным требованием является наличие регистрации в пределах Сумской городской общины.
Выдача гуманитарных наборов производится в помещении по адресу: город Сумы, улица Харьковская, 35, актовый зал. Прием граждан осуществляется с понедельника по четверг с 8:00 до 16:00, в пятницу – с 8:00 до 15:00, с перерывом с 12:00 до 13:00.
Для получения помощи необходимо предоставить паспорт гражданина Украины или электронный документ в приложении Действие, идентификационный код и справку или другой официальный документ, подтверждающий место жительства на территории общины.
К слову, также сообщалось о дефиците продуктов в Сумской области, который может усилиться уже этой осенью.
