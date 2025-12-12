Денежная помощь для пенсионеров в Винницкой области предоставляется благотворительной организацией "Каритас-Спес-Винница", сообщает Politeka.net.
Об этом идет речь в сообщении организации.
В связи с тем, что значительное количество предварительных заявок на получение денежной помощи для улучшения жилищных условий было подано с ошибками или неполными данными, мы снова открываем регистрацию.
Кто может подавать заявку
Зарегистрироваться на денежную помощь в Винницкой области имеют право только пенсионеры ВПЛ, которые:
- проживают в городе Винница или на территории Винницкой ОТГ, включающей: поселок Десна, села Винницкие Хутора, Щетки, Писаревка, Большие Крушлинцы, Малые Крушлинцы, Гавришевка и Стадница;
- имеют официальный статус внутриперемещенного лица (справка от 24.02.2022);
- не получали денежную помощь от других благотворительных фондов за последние 3 месяца;
- имеют доход на одного члена семьи меньше 6318 грн.
Обязательные условия участия – принадлежность к одной из категорий уязвимости
Заявку могут подать:
- многодетные семьи (при наличии соответствующего удостоверения);
- беременные женщины (нужна медицинская выписка);
- семьи, в составе которых есть лица с инвалидностью I или II группы;
- пенсионеры;
- одинокие матери или родители (обязательное подтверждение документом);
- женщины, самостоятельно возглавляющие домохозяйство.
Как подать заявку
Внимательно ознакомьтесь со всеми условиями, указанными в Google-форме.
Обратите внимание: количество мест ограничено! Регистрационная форма автоматически закроется по достижении лимита заявок.
После проверки поданных документов и информации с вами в течение нескольких дней свяжется социальный работник Каритас-Спес, чтобы подтвердить участие, если все условия регистрации соблюдены.
