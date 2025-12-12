Зарегистрироваться на денежную помощь в Винницкой области имеют право только пенсионеры ВПЛ, которые отвечают критериям.

Денежная помощь для пенсионеров в Винницкой области предоставляется благотворительной организацией "Каритас-Спес-Винница", сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь в сообщении организации.

В связи с тем, что значительное количество предварительных заявок на получение денежной помощи для улучшения жилищных условий было подано с ошибками или неполными данными, мы снова открываем регистрацию.

Кто может подавать заявку

Зарегистрироваться на денежную помощь в Винницкой области имеют право только пенсионеры ВПЛ, которые:

проживают в городе Винница или на территории Винницкой ОТГ, включающей: поселок Десна, села Винницкие Хутора, Щетки, Писаревка, Большие Крушлинцы, Малые Крушлинцы, Гавришевка и Стадница;

имеют официальный статус внутриперемещенного лица (справка от 24.02.2022);

не получали денежную помощь от других благотворительных фондов за последние 3 месяца;

имеют доход на одного члена семьи меньше 6318 грн.

Обязательные условия участия – принадлежность к одной из категорий уязвимости

Заявку могут подать:

многодетные семьи (при наличии соответствующего удостоверения);

беременные женщины (нужна медицинская выписка);

семьи, в составе которых есть лица с инвалидностью I или II группы;

пенсионеры;

одинокие матери или родители (обязательное подтверждение документом);

женщины, самостоятельно возглавляющие домохозяйство.

Как подать заявку

Внимательно ознакомьтесь со всеми условиями, указанными в Google-форме.

Обратите внимание: количество мест ограничено! Регистрационная форма автоматически закроется по достижении лимита заявок.

После проверки поданных документов и информации с вами в течение нескольких дней свяжется социальный работник Каритас-Спес, чтобы подтвердить участие, если все условия регистрации соблюдены.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области: новые цифры существенно ударили по кошелькам.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Винницкой области: начало резко исчезать из магазинов.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области: кого из жителей это коснулось.