Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области могут стать спасательным кругом для многих граждан из числа уязвимых категорий.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области предоставляются в государственных центрах и территориальных управлениях социальной защиты, сообщает Politeka.

Помощь включает как наборы с пищей долгосрочного хранения, так и вещи первой необходимости для детей, пожилых, многодетных семей, малообеспеченных семей, женщин и лиц с инвалидностью. Все пункты работают по графику, который можно уточнить по телефону контактных центров.

Бесплатные продукты Киевской области выдаются в нескольких штабах и центрах соцобслуживания. Например, в Терцентре соцобслуживания на Викентия Беретти, 18 доступна помощь еде долгосрочного хранения и вещам первой необходимости.

Пункты обслуживают детей, пенсионеров, женщин, ВПЛ, многодетные и малообеспеченные семьи, а также людей с инвалидностью. Для получения помощи необходимо обращаться по адресу или уточнять детали по телефону.

Еще один центр функционирует в управлении труда и социальной защиты населения на Курнатовского, 7-а. Здесь доступны аналогичные продовольственные наборы. Пункт работает по предварительной записи или при обращении на контактный номер. Поддержку получают те же категории граждан.

Кроме того, в Терцентре соцобслуживания на Жмеринской, 22-я организована выдача бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области.

Для уточнения графика работы и условий получения пакетов нужно звонить по телефону или обращаться лично.

Еще один центр расположен в школе №85 по просп. Голосеевский, 36. Режим работы следует уточнять по телефону

