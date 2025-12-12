Дефицит продуктов во Львовской области уже имеет прямое влияние на рынок, заставляя людей искать более доступные альтернативы.

Дефицит продуктов во Львовской области создает новые вызовы потребителям и бизнесу, информирует Politeka.

Больше всего это ощущается на рынке хлебобулочных изделий, где стоимость растет более быстрыми темпами.

Уже сейчас жители региона отмечают, как розничная цена постепенно повышается. Аналитики прогнозируют, что батон из пшеничной муки может подорожать до 55 гривен. Такой скачок будет составлять почти четверть от текущего уровня. Основным фактором эксперты называют рост стоимости горючего. Доставка зерна и распределение готовой продукции напрямую зависят от транспортных расходов.

По словам Ивана Уса, консультанта Национального института стратегических исследований, в Украине хватает сырья и производственных мощностей для обеспечения потребностей населения. В то же время именно транспортные расходы формируют конечную цену на полках.

Дополнительным осложнением стали повреждения заводов и транспортной инфраструктуры в результате обстрелов. Это повышает риски для региона и усиливает давление на потребителей.

В начале августа 2025 года в торговых сетях зафиксированы следующие цены: батон «Румьянец» (450 г) – 27,90 грн, пшеничный (600–650 г) – от 42,99 до 44,72 грн, ржаной «Бородинский» (300 г) – 44,90 грн. Прогнозируемый рост до 55 гривен станет серьезным испытанием для семейных бюджетов.

Специалисты рекомендуют планировать покупки раньше времени и пользоваться специальными предложениями магазинов. Таким образом, домохозяйства могут частично смягчить негативное влияние ситуации. Очевидно, что дефицит продуктов во Львовской области уже имеет прямое влияние на рынок, заставляя людей искать более доступные альтернативы.

