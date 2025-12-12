Бесплатное жилье для переселенцев в Одесской области обеспечивает доступ к помещениям благодаря государственным инициативам.

Бесплатное жилье для переселенцев в Одесской области предоставляется гражданам из-за ряда государственных программ, сообщает Politeka.

Жилые помещения доступны военнослужащим, внутренне перемещенным лицам, людям с ограниченными физическими возможностями, детям-сиротам, подопечным без родительской опеки, семьям погибших защитников и тем, чьи дома подверглись разрушениям во время боевых действий. Законодательство определяет правила получения социального жилья, однако оформление требует сбора документов и ожидания своей очереди.

Для переселенцев предусмотрены новые квартиры в безопасных регионах или временные служебные помещения. Приоритет предоставляется семьям с детьми, пожилым людям и лицам с инвалидностью. Военные имеют право получить новостройки или восстановленные дома на средства государства или доноров.

Программа «єВідновлення» ориентирована на ВПЛ и тех, чьи дома пострадали от войны, и предусматривает компенсационные сертификаты на квартиры или финансирование строительства. Инициатива «єОселя» рассчитана на педагогов, медиков, ученых и военных, с ипотекой под 3%, тогда как другие граждане пользуются ставкой 7%.

Максимальная площадь по программам составляет 52,5 м² на одного человека и 21 м² на каждого члена семьи. Кроме того, «Доступне житло» позволяет покрыть до 30% стоимости квартиры, остальные платят самостоятельно или кредитом.

Итак, бесплатное жилье для переселенцев в Одесской области обеспечивает доступ к помещениям благодаря государственным инициативам, международным грантам и социальным программам, охватывая разные категории граждан и поддерживая стабильное проживание во время войны.

Источник: 24 канал

Последние новости Украины:

Новый график движения транспорта в Одессе: что изменилось для пассажиров

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области: кого зацепили рекордно большие цены

Дефицит продуктов в Одесской области: украинцам указали на проблемы, фермеры вынуждены считать убытки